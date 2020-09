Mouvement associatif : Une stratégie nationale pour l’organisation de l’activité

Le Conseiller auprès du Président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger, Nazih Berramdane a annoncé, hier à Mascara, qu’une stratégie sera élaborée prochainement à l'effet d’organiser le travail du mouvement associatif en Algérie.

Lors d’une rencontre à Mascara ayant réuni les acteurs du mouvement associatif local, M. Berramdane a souligné que «les rencontres organisées avec les acteurs du mouvement associatif au niveau des wilayas se poursuivront jusqu’au 18 octobre prochain, pour discuter ensuite de toutes les propositions et, sur cette base, il sera procédé à l’élaboration d’une stratégie et une vision sur la manière d’organiser le travail associatif en Algérie», rappelant que des rencontres ont été organisées au niveau de 20 wilayas de différentes régions du pays. Il a fait savoir que l’équipe de travail technique chargée de mettre en place la plateforme numérique du mouvement associatif national au niveau de la présidence de la République poursuit son travail dans le but de la mettre en place avant la fin de l’année en cours, affirmant que cette plateforme contribuera aux efforts de développement du rôle de la société civile et du mouvement associatif algérien à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

M. Berramdane a fait remarquer, dans ses réponses aux interventions des représentants de la société civile de Mascara durant cette rencontre, organisée dans le Palais des congrès de la wilaya, que l’édification de l’Algérie nouvelle à laquelle a appelé le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, connaît actuellement ses premiers jalons et nécessite de la patience, de la persévérance et la participation de tous, à l’instar des acteurs de la société civile.