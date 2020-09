Mme Nacira Haddad, consultante en questions économiques et sociales : «élargir les débats pour une adhésion populaire»

Mme Nacira Haddad, consultante en questions économiques et sociales, a souligné la nécessité de se mobiliser et d’ouvrir le débat à tous les niveaux autour du projet de la révision constitutionnelle.

«Il faut élargir au maximum les débats et mettre en place une remontée d’information de manière à faire adhérer la population au projet de la nouvelle Constitution», a indiqué à El Moudjahid, Mme Haddad. Cela permettra de faire la lumière sur les principales avancées de la nouvelle Constitution qui porte essentiellement sur le renforcement du contrôle par le peuple.

«Toutes les avancées qui sont constatées et qui sont actées dans ce projet, traduisent une volonté de rupture et de rétablissement de la confiance entre l’État et le peuple et permettent de donner un élan nouveau dans l’exercice des libertés publiques et à l’État de droit», dit-elle. Elle a relevé l’importance de cette volonté affichée dans le projet d’amendement afin qu’il soit suivi de textes de lois à appliquer dans tous les secteurs. «On devra obligatoirement veiller à ce que l’esprit du projet de révision de la Constitution puisse être respecté», a insisté Mme Hadad, ajoutant que ce préalable est fondamental. Elle dira que ce qui a détérioré la confiance entre le citoyen et le politique est le fait que «nous avons eu des lois qui ont remis en cause l’esprit de la Constitution».

C’est la raison pour laquelle il faut instaurer des mécanismes de veille et de contrôle pour que tout texte de loi doive obligatoirement être respectueux de l’esprit de la loi fondamentale. Parmi ses mécanismes, Mme Haddad citera le droit de recours pour remettre en cause tel ou tel projet de loi, soit à travers ses élus ou en anticipant par la participation dans la rédaction des textes de lois.

Elle a évoqué comme avancée à inscrire à l’actif de la nouvelle loi fondamentale, la constitutionnalisation du Hirak originel. «Il est très important que dans la dernière mouture on ait parlé du Hirak originel», ajoutant que «nous avons vu que le Hirak traversé par de multiples idéologies qui ont dénaturé le mouvement initial du 22 février 2019». Pour elle, le Hirak originel a libéré l’Algérie des pratiques obscurantistes et des pratiques qui ont énormément fait du tort à la République et au pays sur les plans économique, social et politique.

«La constitutionnalisation du Hirak originel est une reconnaissance du peuple à recouvrer ses droits et ses libertés», estime la consultante. Elle a considéré que donner la possibilité à l’armée nationale populaire (ANP) de participer à des missions de maintien de la paix, est une avancée très importante pour l’Algérie. «Nous avons été toujours fiers de la politique de notre pays qui a un principe fondamental de ne pas s’ingérer dans les politiques intérieures des autres pays.

Aujourd’hui nous sommes dans une conjoncture qui a complètement changé la donne», faisant part de l’existence de conflits frontaliers très sensibles qui menacent la paix et la souveraineté du pays. Elle estime qu’il est tout à fait logique et courageux de la part du Président de la République de proposer la possibilité de participer à des opérations de maintien de la paix ne serait-ce que pour protéger nos frontières.

Parmi les plus grandes avancées contenues dans le projet de révision, elle a évoqué la décentralisation, désormais constitutionnalisée pour accomplir une action au niveau local que ce soit économique ou social et redonner aux territoires la possibilité de progresser en valorisant leurs richesses du sol et du sous sol ainsi que leurs patrimoines.

«Il faut que ça se traduise sur le terrain pour permettre aux populations de pouvoir participer, localement à la création de dynamiques de progrès». Mme Haddad a évoqué une autre avancée fondamentale qui concerne la femme. «Le projet de révision de la constitution a, dans son article 40, consacré la protection de la femme même dans le secteur privé.

Ce qui constitue une avancée notable pour mettre fin au fléau de la violence faite aux femmes». «C’est-à-dire qu’au-delà de la protection de ses droits, l’Etat protège la femme même au sein de sa famille, dans le milieu privé», émettant son souhait de voir des textes de lois qui renforceront la lutte contre la violence faite aux femmes mais aussi que cette lutte soit effective dans le milieu professionnel en termes de discrimination quand à l’accès aux postes de responsabilité qui est une forme de violence puisque la Constitution consacre l’égalité des droits.

Il faut absolument mettre en place des mécanismes qui permettent à la femme qui possède les mêmes aptitudes et compétences d’être éligible aux postes de responsabilités au même titre que l’homme. Le projet de la révision de la Constitution répond aux attentes du peuple qui revendique l’Etat de droit et l’égalité des chances. Elle dira que le peuple attend à ce qu’on donne un sens au principe de la souveraineté pour le peuple et de le concrétiser dans le respect des règles de la république. «Il faut que ça soit une réalité quasi quotidienne».

Kamelia Hadjib