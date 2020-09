Le professeur M’hand Berkouk : «Ouvrir le champ politique aux jeunes»

Il existe une grande volonté d’impliquer davantage les jeunes, les femmes et l’élite dans la vie politique nationale et dans le processus de développement du pays, a souligné le politologue M’hand Berkouk.

Ce professeur des universités et expert en géopolitique soutient que le dynamisme de la société civile se répercute systématiquement sur la société.

Une société civile active «signifie essentiellement une société dynamique parce que les associations sont en quelque sorte la courroie de transmission entre les différents acteurs sociaux, politiques et les institutions nationales». Lorsqu’un pays émerge sur le plan démocratique, il doit «commencer par développer la société civile dans un champ politique pluriel, pas seulement dans le sens d’une multitude d’acteurs politiques, mais plutôt dans la production de programmes».

S’exprimant plus longuement sur la volonté d’avoir une société civile plus forte, il considère que «ce qui est important en ce moment c’est de la faire émerger pour encadrer les mutations actuelles, d’une part et accompagner les institutions dans le développement d’une nouvelle logique de gouvernance».

Si les associations sont pratiquement aujourd’hui bien visibles dans les domaines social, culturel, environnemental ; elles sont appelées à être, «un instrument d’accompagnement des collectivités territoriales dans la formulation de leurs projets, l’élaboration de leurs programmes. Cela pourrait être aussi et surtout une conscience collective pour éviter tout dépassement et lutter d’une manière très efficace contre la corruption».

Il note que les différents points de la Constitution consacrés à la lutte contre la corruption et à la gouvernance démocratique, viennent en réponse aux revendications des citoyens, et qu’elles expriment «un engagement de l'Etat à assainir et à moraliser la sphère publique et d'ouvrir la voie à une gouvernance démocratique saine».

Intervenant à la Radio nationale, le Pr Berkouk a détaillé un grand nombre de points à l’image de la limitation des mandats inscrite dans la révision de la constitution, l’émergence d’une nouvelle classe politique, mais aussi la circulation des élites et le fait qu’il y aura de plus en plus de jeunes dans les institutions de représentations populaires.

Détaillant la question liée à l'introduction de l'alternance du mandat présidentiel dans le projet de révision de la loi fondamentale du pays —un principe également élargi aux parlementaires— le politologue notera que ce qui est recherché à travers ces aspects est «l'introduction d'une alternance politique ouvrant le champ politique à de nouveaux acteurs, notamment les jeunes, pour permettre une véritable circulation des élites, et parallèlement, l'émergence de nouveaux programmes politiques».

Cela étant dit et en réponse à une question inhérente aux droits inscrits dans la mouture finale du projet de révision constitutionnelle, il affirme que les droits de l’homme constituent le socle normatif le plus important de cette Constitution de 2020.

Par ailleurs et en dehors des droits sociaux tels que celui de la santé, de l'emploi ou du logement, il fera remarquer que ce texte focalise particulièrement sur les droits politiques, ceux autorisant à créer des partis politiques ou de participer à des manifestations pacifiques, soit «autant d'aspects qui annoncent une volonté de promouvoir les libertés publiques et d'offrir une garantie de jouissance de ces droits».

Soraya Guemmouri