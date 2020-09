Avis d’universitaires : Pour le renouveau de la classe politique

Estimant que la consolidation de l'Etat de droit, la refondation de la pratique démocratique pour remettre le pays sur la voie de sortie de la crise politique ne doit passer que par la voie constitutionnelle, la majeure partie des acteurs composant l'échiquier politique et le mouvement associatif ont décidé de s'inscrire dans le processus électoral pour faire de la date du 1er novembre prochain, une nouvelle halte marquant une rupture définitive vis-à-vis des dérapages du passé.

Le Professeur de philosophie politique à l’université de Tébessa Nabil Ababsia, plaide pour «la nécessité de développer une approche participative pour contrôler et corriger les errances d'une certaine classe politique qui se prévaut d’une source de légitimité en surfant sur la vague de la contestation populaire». Il s'agit de certaines formations qui, par le passé, étaient considérées comme des grosses pointures, et qui ont été dépassées par le cours des évènements.

«Ces partis politiques ont vu leur influence politique se restreindre en raison de luttes internes soudainement apparues, de l'emprisonnement de leurs présidents et SG d’un manque de légitimité et d’un sentiment certain de refus populaire de toute tentative de manipulation» explique le chercheur.

M. Ababsia considère que la réflexion sur l’adoption, à travers la nouvelle Constitution, d'une nouvelle loi sur les élections, sur les partis politiques, la promotion du rôle de la société civile constituent «des signes positifs et une réponse favorable des pouvoirs publics pour concrétiser les attentes populaires, et sur la nécessité d’assurer la transparence et l'impartialité de l'administration dans l'organisation et la surveillance des élections».

Pour le chercheur, le contexte des transformations géopolitiques, et l'impératif de changement impose d'élargir le cycle de consultations et poursuivre la recherche d'un large consensus «pour prémunir le pays d’une crise politique qui risque d’impacter l'économie, aggraver un climat social tendu», mais également «la consolidation des institutions de la nouvelle République et la réflexion sur des pouvoirs institutionnels à caractère permanent et stabilisé».

Il constate que l'élite politique et académique du pays a été complètement déstabilisée par l'accélération des événements et des changements profonds opérés sur la scène politique du pays.

Cela nécessite la réflexion sur l'importance d'élargir la sphère de la participation politique et ouvrir la voie «aux initiatives périphériques de la société civile».

Le sociologue Lakhder Yedroudj, fait savoir que le besoin intense du pays d’une Constitution consensuelle, impose de ce fait «le renouveau de la classe politique et l'émergence d'une nouvelle élite politique, de jeunes motivés et aptes à relever les enjeux de l'édification de l'Algérie nouvelle et à participer pleinement au développement de la société et permettre au pays de s’immuniser par des institutions républicaines stables et solides».

Il estime que «seul le consensus pourrait constituer un moyen pour les citoyens de peser dans le processus décisionnel». Autrement dit, «la démission des acteurs politiques et l'absence d'initiatives politiques épousant les revendications et attentes des Algériens ont accentué la polarisation sociale».

«Au lieu de jouer son rôle de catalyseur de la dynamique politique, la classe politique est inerte depuis plusieurs mois» ajoute-t-il et d'insister sur le fait que «la recherche du consensus doit permettre de réfléchir sur la démarche adoptée par les citoyens et les acteurs politiques qui mettent en scène leurs appartenances idéologiques et politiques au sein d'un seul projet unificateur», afin de désamorcer les mines posées par les agitateurs.

