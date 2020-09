Constantine : Mobilisation de plus de 100 agents administratifs

Plus de 100 agents administratifs ont été mobilisés à travers les différentes délégations communales de la wilaya de Constantine pour assurer l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales, lancée dimanche, en prévision du référendum sur la Constitution, prévue le 1er novembre prochain, a indiqué le délégué de wilaya relevant de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). «Pas moins de 100 agents administratifs ont été réquisitionnés en coordination avec la direction locale de la réglementation et des affaires générales (DRAG), pour veiller au bon déroulement de la phase d’actualisation des listes électorales, menée du 20 au 27 septembre», a précisé M. Mohamed Kaâouane, en marge du lancement de cette opération. Ces agents administratifs mobilisés procéderont à l’inscription, après présentation de justificatifs, sur les listes électorales de tout citoyen, ayant atteint dix-huit ans, le jour du scrutin, et également ceux ayant changé de lieu de résidence, et de barrer des listes électorales, les personnes décédées, a-t-on détaillé, relevant que douze commissions communales, composées de 3 à 5 membres, installées par l’ANIE dans chaque assemblée populaire communale (APC) seront chargées de contrôler cette phase «importante» dans le processus électoral. Les principales missions de l’ANIE consistent en «la sensibilisation des citoyens durant les huit prochains jours quant à l'impératif d'exercer leur droit de vote selon le principe de la démocratie participative et d'organiser le référendum de manière à veiller sur la régularité de l'opération de vote», a fait savoir M. Kaâouane. S’agissant de l’application du protocole préventif sanitaire durant les différentes étapes de l’exercice électoral, le même responsable a affirmé que toutes les précautions nécessaires se rapportant à la préservation de la santé des citoyens ont été prises en collaboration avec les directions de la santé et de la Protection civile, notamment la fourniture des moyens de protection et la mise en place du dispositif de distanciation sociale. Invité à se présenter aux urnes le 1er novembre prochain, le corps électoral de la wilaya de Constantine, estimé à environ 608.071 votants lors des élections présidentielles du 12 décembre 2019, seront appelés à exercer ce droit constitutionnel à travers 214 centres et 1.547 bureaux de vote, a-t-on noté. «Les cartes de votes seront remises aux nouveaux électeurs à l’issue de l’opération de révision des listes électorales, le 28 septembre prochain», a-t-on signalé de même source.