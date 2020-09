Parti Voix du peuple : Appel à une participation «massive» au débat et vote

Le président du Parti Voix du peuple (PVP), Lamine Osmani a appelé samedi, depuis Constantine, les citoyens à assumer leur responsabilité en participant «massivement» au débat et au vote du projet sur la révision constitutionnelle du 1er novembre prochain. «Les Algériens sont appelés aujourd’hui plus que jamais à occuper le terrain en exprimant leur opinion sur le projet de la révision constitutionnelle en toute conscience et loin des manipulations», a précisé le responsable politique, lors d’une rencontre régionale des représentants du PVP des wilayas de l’Est. Il a, dans ce contexte mis en avant l’intérêt accordé au citoyen dans le cadre de l’édification d’une Algérie nouvelle. Le même responsable, affirmant que son parti politique «opère selon une approche favorisant le dialogue et la consultation de la base à travers toutes les wilayas du pays», a déclaré que des débats étaient en cours au sein de la formation politique qu’il représente au sujet de la révision constitutionnelle pour «l’élaboration d’une position objective au service de l’intérêt général du pays». Relevant la fidélité permanente aux constantes nationales et les aspirations du peuple et la protection des acquis de la Nation en vue de protéger son identité et renforcer l'unité nationale et le front interne, le président du PVP a fait état de l’organisation «ultérieurement» de rencontres similaires à travers toutes les régions du pays pour débattre le projet de la révision de la Constitution.