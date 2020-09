Référendum sur la constitution, révision exceptionnelle des listes électorales : Lancement hier de l’opération

Le processus électoral pour le référendum constitutionnel du 1er novembre s’est cristallisé par le lancement, hier, de sa première opération sur le terrain et la révision exceptionnelle des listes électorales qui se poursuivra dans toutes les communes pour une durée d’une semaine.

Supervisée par l’Autorité indépendante des élections (Anie), cette instance à procédé à la désignation, dans chaque APC, d’une commission composée de 3 citoyens, qui selon son chargé de communication M. Ali Draa répondent aux critères «de compétences et de probité», et qui ont pour mission de veiller au bon suivi de l’opération sous la conduite d’un magistrat désigné par la Cour territorialement compétente.

C’est dans la commune de Boumerdès qu’a eu lieu, dans la matinée d’hier, le lancement officiel de l’opération de mise à jour et d’actualisation des listes tenues sous la houlette de M. Mohamed Charfi, président de l’ANIE.

Il s’est rendu par la suite dans la localité de Rouiba, à l’est d’Alger où il s’est enquis, selon, M. Draa de l’évolution de l’opération. Dans ses déclarations à la presse, le président de l’ANIE réitère l’engagement de cette autorité à ne ménager aucun effort pour réunir toutes les conditions à même de conforter au mieux la confiance du citoyen en l’organisation du référendum pour la projet de la révision de la constitution.

«Notre ambition pour ce référendum est de réussir un scrutin d’un niveau mondial» avait insisté le président de l’ANIE dans un entretien qu’il a accordé récemment à El Moudjahid. Qualifiant ce rendez-vous des urnes du 1er novembre de «seconde épreuve du programme commencé le 12 décembre dernier», cette date qui correspond à la tenue de l’élection présidentielle dont l’organisation, dans des conditions d’intégrité et de transparence irréprochables, a été saluée par l’opinion à commencer par la classe politique dans son ensemble.

Pour M. Charfi, «cette réussite obtenue lors de la présidentielle place aujourd’hui, l’ANIE dans une attitude où elle n’a pas droit à l’erreur». «Nous devons immanquablement remplir tous nos engagements qui découlent de notre mission d’assurer le bon déroulement du prochain référendum constitutionnel», a-t-il insisté. Ce rendez-vous des urnes étant différent des autres joutes électorales marquées par un esprit de compétitivité et même de conflictualité entres postulants, l’enjeu principal pour l’ANIE en prévision du vote du 1er novembre n’est autre que celui de consolider encore le gage de crédibilité obtenu au terme de la dernière présidentielle. «Malgré le succès obtenu lors de la dernière présidentielle, le gage de la crédibilité est encore fragile et, pour notre part, nous avons le devoir de rassurer encore le citoyen sur la sécurité du scrutin, plus particulièrement dans son volet lié aux garanties de son déroulement dans des conditions honnêtes et intègres» avait en effet soutenu M. Charfi, lors son entretien. «Nous mobiliserons tous l’effort nécessaire pour sensibiliser le citoyen à voter massivement lors du référendum constitutionnel», a fait savoir hier, M. Ali Draa. «Notre travail consiste à sensibiliser le citoyen quant à l'impératif d'exercer son droit au vote, selon le principe de la démocratie participative, sans pour autant s'immiscer, d'une façon ou d'une autre, dans son choix » confirme de son coté le président de l’ANIE repris par l’APS. Il se dit convaincu en outre que la réussite prochaine du référendum permettra la mobilisation des énergies nécessaires pour le développement du pays dans tous les domaines.

A cet effet, il s’agit donc d’un devoir à la fois pour l’Etat et pour toutes les institutions chargées de son organisation d’assurer son déroulement dans une atmosphère où toutes les conditions garantissant son succès suivant le principe de transparence et de crédibilité seront réunies.

Karim Aoudia