Traitement du palmier contre le Boufaroua et le Myelois : La campagne donne de bons résultats à Tindouf

La campagne de traitement du palmier contre les maladies du Boufaroua et du Myelois a donné de «bons» résultats dans la wilaya de Tindouf, a-t-on appris hier de la direction des services agricoles (DSA).

Menée entre mai et août de chaque année, la campagne a touché les palmeraies situées dans les communes de Tindouf et d’Oum-Laâssel, sur une superficie de 435 hectares, a indiqué le DSA de Tindouf, Laïd Bouazza. Elle a permis d’éradiquer ces deux maladies au niveau des palmeraies affectées, et d’améliorer la production, aux plans de la qualité et de la quantité, surtout pour les variétés de dattes locales telles que Lahmira, Tennasser, El-Feggous, Hartane, Laâdhem et El-Khalt, a-t-il précisé.

La filière phoenicicole a connu ces dernières années un essor «notable», grâce aux différents projets accordés aux agriculteurs de porter les superficies dédiées à la culture du palmier de 12 hectares à 700 hectares actuellement, selon les services agricoles.