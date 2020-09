Oran : reconversion de plus de 10.000 ha de céréales en fourrages

Les agriculteurs de la wilaya d’Oran ont procédé à la reconversion de 10.635 hectares de céréales en fourrages, comme aliment de bétail, lors de la campagne moisson-battage de la saison agricole 2019-2020, à cause de la faible pluviométrie, a-t-on appris auprès de la Chambre d’agriculture de la wilaya.

Ces superficies céréalières non moissonnées s’ajoutent aux 25.517 hectares qui avaient été consacrés au pastoralisme en raison du déficit en pluviosité notamment durant les mois de février et mars derniers, période de croissance, a indiqué à l’APS, le secrétaire général de la Chambre, Houari Zeddam.

Les bilans des chefs de subdivisions et délégations agricoles d’Oran relèvent que la surface moissonnée durant cette saison a atteint 20.744 ha de différentes variétés de céréales, ce qui représente 40% de la superficie globale cultivée estimée à 53.476 ha contre 24.330 ha moissonnés sur un total de 53.652 ha de superficie emblavée l'an dernier, a fait savoir la même source. Le non-respect des producteurs de céréales de l’itinéraire technique malgré les opérations de sensibilisation et de vulgarisation agricole a influé négativement sur la production céréalière, selon le secrétaire général de la Chambre agricole, faisant observer que certains travaux, à l’instar des labours profonds, l’usage des engrais et de phytosanitaires et le désherbage coûtent énormément à l’agriculteur, ce qui le pousse à réduire le recours à ces techniques. A cause de ces facteurs, il n’a été produit que 147.538 quintaux de diverses céréales durant la campagne moisson-battage 2019-2020 contre 212.000 q durant l’année précédente, a expliqué M. Zeddam, qui a fait savoir que la wilaya d’Oran a enregistré durant ces deux années, une baisse de la production de céréales, par rapport aux années précédentes, particulièrement l’année 2012 où elle a dépassé 1 million de quintaux, «une année marquée par une bonne pluviosité».