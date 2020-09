Activité de la femme rurale : Conférence internationale le 15 octobre à Alger

Une conférence internationale sur l’activité entrepreneuriale de la femme rurale sera abritée par Alger le 15 octobre prochain en coordination avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a annoncé samedi dernier à Tipasa, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, et ministre par intérim du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Kaoutar Krikou. «L’organisation de cette conférence mondiale à l’occasion de la journée mondiale de la Femme rurale (15 octobre), en coordination avec le PNUD, est inscrite au titre du renforcement de la coopération entre les deux parties jusqu’à l’horizon 2030», a indiqué Mme Krikou dans une déclaration à la presse, à l’issue d’une visite de travail dans la wilaya en compagnie de la Représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Algérie, Mme Blerta Aliko. La rencontre s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie des secteurs de la Solidarité nationale et de l’Emploi, visant, a-t-elle dit, «la consécration d’une autonomie économique avec des normes mondiales, dont notamment la modernisation requise dans le développement durable et le monde de l’entrepreneuriat». Cette initiative, première du genre entre les deux secteurs (Solidarité nationale et Emploi), et le PNUD, vise à élargir la coopération entre les deux parties, notamment en matière d’accompagnement, formation et échanges d’expertises, a souligné la ministre, faisant part de la signature programmée de nombreuses conventions dans le domaine. Pour sa part, la Représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Algérie a exprimé la «disponibilité» de son organisation à «élargir la coopération et le partenariat en vue de promouvoir le rendement de la femme rurale dans le domaine de l’entrepreneuriat», soulignant les aptitudes de la femme algérienne à apporter la valeur ajoutée requise à l’économie nationale. «Soit un fait en harmonie avec les objectifs de développement durable des Nations Unies», a-t-elle observé. Les objectifs de développement durable des Nations Unies relatifs à l’activité de la femme dans le monde de l’entrepreneuriat sont «en adéquation avec le plan du gouvernement algérien en la matière», selon Mme Blerta Aliko, qui a loué, à ce titre, les efforts consentis par les différents dispositifs de soutien à la micro-entreprise, parallèlement à l’accompagnement (financier) assuré par les banques aux femmes, dont les femmes rurales notamment.

«Le soutien de l’activité entrepreneuriale de la femme rurale fait partie des objectifs du PNUD, car nous sommes convaincus de l’importance du rôle de la femme dans le milieu rural», a-t-elle encore souligné. Elle a, en outre, exprimé son souhait pour élargir le soutien des activités de la femme à d’autres filières, à l’instar de l’énergie solaire, l’agroalimentaire, et la gestion des ressources en eau, ainsi que d’autres projets en relation avec les technologies de l’information et de la communication.



64% des projets ANGEM affectés aux femmes



La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, et ministre par intérim du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Kaoutar Krikou, a déclaré samedi dernier à Tipasa, qu’un taux de 64% des bénéficiaires des projets de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) sont des femmes. La ministre, qui était en visite dans la wilaya en compagnie de la Représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Algérie, Mme Blerta Aliko, dans le cadre de la coopération en matière de développement durable, a assuré que la femme rurale a bénéficié d’«une grande part» des dispositifs de soutien et d’accompagnement assurés par l’Etat, «pour la réalisation de projets, et pour consacrer le changement à tous les niveaux, dont particulièrement au plan économique, à travers l’intégration du domaine de l’entrepreneuriat avec une volonté digne d’intérêt».

L’ANGEM a assuré un soutien et un accompagnement à 586.879 femmes sur un total de 923.308 projets financés par le dispositif jusqu’à août dernier, dans différents domaines relatifs entre autres, à l’agriculture, la petite industrie, le bâtiment, l’artisanat et les services, a souligné la ministre. Selon les statistiques fournies par des responsables de l’ANGEM, la femme rurale a bénéficié de 32% des projets affectés aux femmes au titre de ce dispositif national de soutien à l’emploi, soit une moyenne de 187.567 bénéficiaires. Mme Krikou a également fait cas de 15.864 projets de femmes financés par la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC), sur un total de 152.613 projets pris en charge au titre de ce dispositif.

Elle a assuré la poursuite des efforts des secteurs de la Solidarité nationale et de l’Emploi, en vue de consacrer un développement de l’entrepreneuriat chez la femme rurale, avec des normes mondiales «de nature à contribuer à bâtir l’économie de la nouvelle République».