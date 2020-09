Foire nationale des produits agricoles et agroalimentaires : Promouvoir les produits du terroir

La première édition de la foire nationale des produits de l’agriculture et de l’agroalimentaire se tiendra du 23 au 27 septembre au pavillon Concorde du Palais des expositions, Alger, a annoncé, hier, M. Kouider Mouloua, secrétaire général de la Chambre nationale d’agriculture, lors d’une conférence de presse conjointe avec le directeur des Foires à l’étranger à la Safex, Ali Fellah, et le président de la Chambre de l’agriculture d’Alger, Belkacem Ouali.

Cet événement s’inscrit, selon M. Mouloua, dans le cadre du programme de relance économique dans son volet inhérent au secteur agricole. Il sera l’occasion, ajoute le même conférencier, d’exposer et commercialiser les différents produits agricoles ayant connu des méventes en cette période de pandémie. L’exposition verra la participation de plus de 150 exposants venant de 24 wilayas pour une surface nette d’exposition de 4.000 m2, avec une prévision de 5.000 visiteurs par jour. Pour sa part, le président de la Chambre d’agriculture d’Alger, a fait savoir, que l’espace d’exposition rassemblera toutes les PME, cultivateurs et entreprises algériennes des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, proposant des produits bruts et autres transformés. Parmi ces produits, Ouali citera les fruits et légumes secs et frais, les boissons, les produits carnés à savoir les viandes rouges, volailles, les préparations culinaires et conserves, les produits laitiers, les produits de la mer, les produits du terroir à leur tête l’huile d’olive et le miel. Le but étant de promouvoir les produits des agriculteurs, les valoriser et les commercialiser pour éviter la chaîne d’informel qui ne cesse de se greffer aux agriculteurs. Les prix proposés seront étudiés et proches de ceux pratiqués dans les marchés de gros. Il convient de souligner qu’une convention entre la Chambre nationale de l’agriculture et la Safex sera signée à l’occasion de cette foire.

Un projet initié, selon le directeur des foires à l’étranger, par la Safex et permettra à la CNA d’organiser des salons professionnels au niveau local et national. «L’objectif de la convention consiste également à regrouper les opérateurs algériens dans les mêmes stands lors des foires internationales», a expliqué le même responsable. La Safex reprend ces activités liées à l'organisation de foires et d'évènements programmés pour le deuxième semestre 2020, tout en veillant à la stricte application du dispositif de prévention contre la Covid-19 qui sera mis en place par la Safex, conformément au protocole sanitaire d’Union Internationale des expositions.

Le dispositif comportera, selon le même responsable de la Safex, l’affichage des gestes barrières à l’intérieur du site de la Safex, et la mise à la disposition des exposants d’un guide des mesures sanitaires, nettoyage et désinfection des stands et pavillon, organisation des espaces d’exposition ainsi que la gestion des flux de circulation des visiteurs. L’exposition sera ouverte au grand public, après la cérémonie d’ouverture officielle, durant les cinq jours de 10h à 18h. À cet effet, les organisateurs implorent les visiteurs de respecter les mesures préventives pour préserver la santé publique et garantir ainsi la réussite de l’événement.

Salima Ettouahria