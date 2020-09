ONU : Un film appelant à des actions collectives

L’organisation des Nations unies a diffusé, samedi, un nouveau court métrage documentaire intitulé «Nations United - Urgent Solutions for Urgent Times», qui met en lumière les actions nécessaires pour construire un monde meilleur, alors que la pandémie de Covid-19 menace une décennie de progrès à travers la planète.

Diffusée sur la chaîne YouTube des Nations unies et sur plusieurs autres chaînes mondiales, ce film documentaire évoque ce qui doit être fait pour s'attaquer aux plus grandes problématiques auxquelles le monde est confrontée, de la Covid-19 à la pauvreté, aux inégalités, à la discrimination entre les sexes, le changement climatique, la justice et les droits de l'homme.

Réalisé en collaboration avec l’organisation «Project Everyone» et la société de production «72 Films», «Nations United - Urgent Solutions for Urgent Times» (Nations Unies : solutions urgentes pour les temps d’urgence), le film marque aussi le 75è anniversaire de la création de l'ONU, et le 5è anniversaire du lancement des Objectifs de développement durable (ODD). Alors que le monde est confronté à la crise du Covid-19, cette production documentaire emmène le public dans une exploration dynamique de l'époque dans laquelle nous vivons des multiples points de basculement auxquels notre planète est confrontée et des interventions qui pourraient transformer notre monde au cours des dix prochaines années, explique l’ONU.

Le film est produit par le scénariste, réalisateur et défenseur des objectifs de développement durable, Richard Curtis, et met en scène des militants de premier plan tels que la défenseure de l'éducation et messager de la paix des Nations-Unies, Malala Yousafzai, les ambassadeurs de bonne volonté de l’ONU, Don Cheadle (PNUE), et Michelle Yeoh (PNUD), ou encore le défenseur des objectifs de développement durable et envoyé spécial de l'UNESCO pour la paix, Forest Whitaker, et l'acteur et activiste des droits des femmes, Thandie Newton OBE.