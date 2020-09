Etats-Unis d’Amérique : Le nombre de décès reflète «l'échec de la réponse nationale»

Le nombre de morts dus à la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19) aux Etats-Unis «reflète l'échec de la réponse nationale», a affirmé Tom Frieden, expert en maladies infectieuses.

«Le véritable nombre est plus élevé car tous les décès n'ont pas été identifiés, et ce nombre est terrifiant», a déclaré l'ancien directeur du Centre de prévention et de contrôle des maladies, à la chaîne de télévision américaine CNN.

Comparant le bilan des Etats-Unis au bilan de l'Allemagne et de la Corée du Sud, M. Frieden a déclaré que «des vies et des emplois avaient été perdus parce que nous n'avons pas eu de réponse fédérale cohérente et organisée».

«C'est plus que le nombre de décès dus aux suicides, overdoses, homicides ou au VIH/sida. Le Covid est en route pour être la troisième cause de mortalité dans tous les Etats-Unis cette année», a indiqué M. Frieden.

L'expert a ajouté être inquiet que les Américains soient «insensibilisés» à ce bilan, selon CNN.

En date de vendredi, les Etats-Unis avaient rapporté au moins 198.570 décès liés au Covid-19, selon l'université Johns Hopkins.