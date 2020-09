Chine : Mesures sanitaires renforcées pour prévenir la réapparition du virus

La Chine lancera une inspection dans 17 régions de rang provincial afin de s'assurer que les mesures sont en place pour prévenir la réapparition du Covid-19 en automne et en hiver, a rapporté samedi l'agence de presse Chine nouvelle citant la Commission nationale de la santé (CNS).

«L'inspection se concentrera sur la mise en œuvre des mesures de prévention de l'épidémie dans les ports frontaliers, les écoles, les quartiers résidentiels et les hôpitaux», a déclaré Ma Xiaowei, directeur de la CNS, cité par l'agence de presse Chine nouvelle.

M. Ma a également appelé à «des préparatifs pour les tests d'acide nucléique, le traitement du Covid-19, les lieux de quarantaine et les fournitures de prévention de l'épidémie, afin de s'assurer de la capacité d'effectuer les tests d'acide nucléique pour tous les résidents d'une zone dans un délai de cinq à sept jours en cas d'apparition d'un foyer d'infection au Covid-19».

L'inspection sera effectuée par le mécanisme commun de prévention et de contrôle du Conseil des Affaires d'Etat contre la Covid-19 fin septembre, a précisé la même source.

La Covid-19 a fait son apparition en décembre 2019 dans la ville chinoise de Wuhan. Depuis, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 946.727 morts dans le monde, selon un bilan officiel.

Plus de 30.218.930 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués aussi dans le monde depuis le début de l'épidémie, dont au moins 20.346.800 sont aujourd'hui considérés comme guéris.