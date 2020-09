Relizane : Des chefs de daïra installés

Les nouveaux chefs de daïra de la wilaya de Relizane ont été installés hier dans leur fonction par le wali. Il s'agit de 8 nouveaux chefs des daïras d’El Matmar, Yellel, Hamadna, Djidiouia, Ain Tarik, Mazouna et Ramka.

Lors de cette cérémonie à laquelle ont assisté le P/APW et les autorités civiles et militaires, un hommage a été rendu à ceux qui ont été muté vers d'autres wilayas ou qui ont été mis en retraite.

Le chef de l'exécutif a rappelé que les cadres doivent assumer toutes leurs responsabilités tout en se préoccupant des conditions de vie de leurs citoyens surtout ceux se trouvent dans les zones d'ombre et d'être à leur écoute et de promouvoir le développement local.

M. Berraho