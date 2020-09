Annaba : Installation de quatre nouveaux chefs de daïra

Les nouveaux chefs de daïra d’Annaba, El Hadjar, Berrahal et El Bouni, nommés lors du dernier mouvement opéré par le président de la République, ont été installés hier, au siège de la wilaya dans leurs fonctions par le wali, Djamel Eddine Brimi, en présence des autorités civiles et militaires. Il s’agit de Lamouri Abdelkrim (Annaba), Kouchit Abdelkrim (El Hadjar), Lamnaouar Benoudina (Berrahal) et Nouicer Abdelmalek (El Bouni). Lors de la cérémonie d’installation, le wali a donné des orientations dans la perspective d’améliorer la qualité du service public et de rapprocher le citoyen de l’administration.

B. G.