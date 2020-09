Ouargla, Mostaganem, Tlemcen et Chlef : Installation des nouveaux présidents des Tribunaux administratifs

La nouvelle présidente du tribunal administratif de Mostaganem, Chaïb Thouria, a été installée hier dans ses fonctions, en remplacement de Saad Chemloul Mohamed, affecté à d'autres fonctions.

Lors de la cérémonie, qui s'est tenue en présence des autorités locales, il a été également procédé à l'installation de Benhamida Abdelhaï, commissaire d'Etat auprès du tribunal administratif de Mostaganem, en remplacement de Ziani Abdallah, nommé président du tribunal administratif de Sidi Bel-Abbès.

L'opération s'inscrit dans le cadre du dernier mouvement opéré par le chef de l'Etat dans le corps des présidents et commissaires d'Etat des tribunaux administratifs.

La magistrature administrative en Algérie connaît ces dernières années un grand développement pour être au diapason des nouveautés sur la scène internationale, notamment dans les domaines de la modernisation de l'établissement judiciaire et de la formation des cadres judiciaires spécialisés dans le domaine, a indiqué M. Benhamida à l'APS.

Chaïb Thouria occupait le poste de présidente de chambre à la cour de Mascara, avant d'être désignée, dans le cadre du dernier mouvement, à la wilaya de Mostaganem pour occuper le poste de présidente du tribunal administratif, alors que Benhamida Abdelhaï était commissaire d'Etat près le tribunal administratif de la wilaya de Médéa, avant d'être muté au tribunal administratif de Mostaganem, a-t-on fait savoir.

Par ailleurs, la nouvelle présidente du tribunal administratif d’Ouargla et le nouveau commissaire d’Etat près de cette juridiction, Mme Aïcha Zegrir et Kamel Amrani respectivement, ont été installés hier officiellement dans leurs fonctions.

Inscrite dans le cadre du mouvement partiel opéré par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le 14 septembre courant dans l’appareil judiciaire à travers le pays, la cérémonie d’installation s’est déroulée au siège du tribunal administratif, en présence des autorités civiles et militaires locales.

La nouvelle présidente du tribunal administratif, ayant occupé auparavant le poste de vice-présidente de la cour de Laghouat, remplace M. Abdennacer Mahsar, décédé, et le nouveau commissaire d’Etat, ayant occupé le même poste dans la wilaya d’El-Oued, remplace M. Afif Ghani.

Intervenant lors de cette cérémonie, le représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux, El-Hachemi Saâda, a exhorté les cadres nouvellement installés à «redoubler d'efforts pour la promotion de l’action judiciaire administrative, eu égard à son importance dans l’ancrage de l’autorité judiciaire indépendante et l’édification de la nouvelle Algérie, où la loi est l’arbitre dans toute transaction».

«La wilaya d’Ouargla connaît une mutation et un développement pouvant générer différents types de transactions et de conflits administratifs, auxquels seraient appelés à faire face le président et le commissaire d’Etat du tribunal administratif, en assumant pleinement leurs responsabilités dans l’application de la loi, la protection des droits et des libertés et le rapprochement des prestations de l’institution judiciaire du citoyen.

A Tlemcen, le nouveau président du tribunal administratif, Jazoul Noureddine, a été installé hier dans sa nouvelle fonction en remplacement de l’ancienne présidente Chikhaoui Latéfa, affectée à la wilaya d’Ain Témouchent.

Le représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Cheboub Fellah Jelloul, qui a présidé la cérémonie d'installation, au siège du tribunal administratif de Kiffane, a indiqué que l’installation de Jazoul Noureddine à Tlemcen s’inscrit dans le cadre du mouvement partiel opéré récemment par le président de la République dans le corps des présidents de tribunaux administratifs.

Le représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux, a souligné que la confiance placée en ce nouveau responsable exige de lui le consentement davantage d’efforts afin d’améliorer les prestations du tribunal administratif qui revêt une grande importance dans l’édification de l’Algérie nouvelle.

Par ailleurs, la nouvelle présidente du tribunal administratif de Chlef, Oudainia Nassima, a été installée, hier, en remplacement de Belkacem Fatiha, au cours d’une cérémonie présidée par le représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le commissaire d’Etat adjoint près le Conseil d’Etat, Bouchentouf Moussa.

«Cette opération s’inscrit au titre du mouvement partiel opéré par le président de la République dans le corps des présidents et des commissaires d’Etat des tribunaux administratifs, pour l’exercice 2020», a indiqué M. Bouchentouf Moussa, dans une allocution prononcée au nom du ministre de la Justice, garde des Sceaux.

Il a souligné, également, l’inscription de ce mouvement dans le cadre de l’intérêt conféré au rôle de la justice administrative dans la «consécration d’un pouvoir judiciaire fort et l’édification d’une nouvelle Algérie, au sein de laquelle la justice sera l’unique décideur dans toutes les transactions. Un pouvoir qui va consacrer la protection des droits et des libertés, tout en rapprochant les prestations judiciaires des citoyens», a-t-il ajouté.

«Il s’agit, également, d’un relèvement du niveau des responsabilités de certaines compétences du secteur, en charge de missions d’importance», a-t-il observé, plaidant pour l' «impératif d’œuvrer davantage pour appliquer la loi en toute objectivité et intégrité».

La nouvelle présidente du tribunal administratif de Chlef a déjà occupé plusieurs postes dans le secteur, dont celui de juge au tribunal d’Oum El Bouagui, conseillère au niveau des cours d’Oum El Bouaghi et de Blida, commissaire d’Etat près le tribunal administratif de Bejaia, et présidente du tribunal administratif de Bouira.