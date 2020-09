Ouargla, Tlemcen et Tissemsilt : Les nouveaux chefs de Daïra prennent leurs fonctions

Cinq chefs de daïra, désignés dans le cadre du récent mouvement opéré par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le corps des chefs de daïra, ont été installés hier officiellement dans leurs fonctions, dans la wilaya d’Ouargla.

Lors de la cérémonie, présidée au siège de la wilaya par le wali d’Ouargla, Aboubakr Essedik Boucetta, il a été procédé à l’installation des nouveaux chefs des daïras de N’goussa, Sidi-Khouiled, Taibet, Megarine et Temacine, respectivement Omar Kechar, El-Hadi Boukhris, Toufik Daoudi, Sofiane El-Hadi et Salima Braïs.

Le wali d’Ouargla a saisi l’opportunité pour appeler les responsables nouvellement désignés dans la wilaya d’Ouargla à veiller à l’application de la loi, et déjà à bien préparer la nouvelle rentrée scolaire en veillant au service de repas chauds dans les cantines et à l’organisation du transport scolaire.

M. Boucetta les a également invités à attacher un intérêt particulier à la prise en charge des attentes du citoyen dans les zones d’ombre, et à veiller à l’application rigoureuse de la réglementation dans le contrôle et le suivi des programmes de développement, en associant la société civile dans la recherche de solutions aux problèmes en suspens, de sorte à améliorer le cadre de vie socioéconomique des citoyens. Par ailleurs quatorze nouveaux chefs de daïra de la wilaya de Tlemcen ont été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions lors d’une cérémonie organisée au niveau du cabinet de la wilaya et présidée par le chef de l’exécutif Amoumène Mermouri.

A cette occasion, le wali de Tlemcen a exhorté les nouveaux chefs de daïra de Tlemcen, Remchi, Chetouane, Nedroma, Marsa Ben Mhidi, Beni Boussaid, Sebdou, Hennaya, Bensekrane, Fellaoucène, Sabra, Ain Tellout, Ghazaouet et Mansourah, de consentir davantage d’efforts afin d’être à la hauteur de leurs missions et de la confiance placée en eux, pour, a-t-il dit, «contribuer efficacement à la construction de l’Algérie nouvelle».

Pour ce faire, a ajouté le chef de l’exécutif de la wilaya, les nouveaux responsables de daïra sont appelés à prendre en charge les problèmes des citoyens et notamment ceux résidant dans les zones d’ombre et en veillant rigoureusement à la concrétisation des programmes inscrits ou ceux urgents et leur achèvement avant de la fin de l’année.

«Vos installations interviennent à la veille de la rentrée scolaire, universitaire et la préparation du référendum sur la Constitution», a conclu le wali, avant d'ajouter qu’«il est impératif de prendre en charge toutes les préoccupations des citoyens et d’instaurer un climat de dialogue avec tous les acteurs de la société civile et les élus».

A Tissemsilt, le wali Abbès Badaoui a présidé, samedi dernier, les cérémonies d’installation de 5 nouveaux chefs de daïra dans la wilaya, dans le cadre du large mouvement opéré dans ce corps par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a-t-on appris de la cellule de communication des services de la wilaya.

Dans ce contexte, il a été procédé à l’installation de Abdelkarim Bouchal, chef de daïra de Tissemsilt, Nessari Bachir, chef daïra de Bordj Bou Naâma, Kamel Ali Bacha, chef de daïra de Lazharia, Mokhtar Debab, chef de daïra de Lardjem et Zohra Yazid, cheffe de daïra de Ammari, selon la même source.

Le wali de Tissemsilt a insisté, auprès de ces nouveaux chefs de daïra, sur l’impératif de travailler sans complaisance pour une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens, notamment les populations des zones d’ombre et de donner une impulsion aux projets de développement dont ont bénéficié ces agglomérations rurales enclavées, a-t-on indiqué.