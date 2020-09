Achat et vente sur internet au temps du Covid : La crise profite aux sites marchands

Une hausse significative des transactions sur internet et des achats en ligne en Algérie a été enregistrée en 2020, particulièrement depuis l’instauration du confinement en raison du Coronavirus. Racheter, reprendre, vendre, céder, échanger, aujourd’hui, le plus grand magasin, c'est la Toile.

Ouvert à toute heure du jour et de la nuit, internet permet de choisir longuement et acheter d'un simple clic tout ce dont on a besoin, tout ce dont on a envie, tout ce qu'on croyait introuvable. Non seulement on trouve des produits neufs à des prix inférieurs à ceux des magasins, mais il existe aussi un véritable marché de l'occasion de bonne qualité. «Je peux faire mon shopping sur Internet tout en étant face à mon ordi. Plus la peine de se déplacer, il me suffit juste de choisir l’article voulu et de passer la commande en message privé pour recevoir le devis et même la date de livraison ; en ces temps de covid, il n’y a pas mieux», dira Radia, une férue des achats sur internet.

Crise économique et confinement obligent, le troc et l'achat d'occasion, en vrai ou en virtuel, connaissent un essor inattendu en Algérie ; la toile explose littéralement avec une multitude de sites qui proposent leurs services, avec à la clé de multiples bénéfices, le bon prix, la joie de redonner vie aux objets, le choix de comparer les prix et même la livraison à domicile.

En effet, trouver les meilleurs prix, c'est la première motivation des internautes algériens dont le pouvoir d'achat est menacé par l'inflation. L’achat sur la toile fait par ailleurs gagner du temps et limite aussi la fatigue «Je n'ai pas besoin de me déplacer, de rester debout dans les files d'attente des magasins. Je ne risque pas de revenir bredouille ni infecté par le virus. Tout est sur place.

Je passe commande de chez moi, à l'heure que je veux», confie Zahia, retraitée.

D’un autre côté, Salah, un habitué des sites d’achat sur la toile, affirme avec l’expérience qu’il a, qu’il « trouve tout, et surtout des introuvables». «Si je cherche un objet précis, je peux mettre en place une veille qui me préviendra automatiquement si quelqu'un propose ce produit», dit-il. Ce qui est aussi intéressant sur ces sites, d’après Souad, «c’est qu’ils permettent de vider les placards». Elle soutient qu’elle inspecte ses armoires et y déniche ce dont elle ne veut plus, mais qui peut correspondre précisément à la recherche d'un autre internaute et la propose sur la toile.



Comment garantir la sécurité de ces transactions ?



Comment s’assurer que le produit acheté est de bonne qualité ou au moins n’est pas dégradé ? «Avant un achat, il est parfois tentant d'aller sur les sites d'avis de consommateurs», dira Amar. «Et puis, relève-t-il, les prix sont connus, affichés dans la transparence, et l’argent n’est versé qu’après avoir vu et revu le produit ; ce n’est pas comme si je payais en ligne sans savoir ce que j’achète». Fatiha avance une autre manière de ne pas faire de mauvaises affaires. «J'achète des livres, je les lis et je les revends. Les DVD ou les CD aussi. Je crains moins le mauvais achat car je sais que je peux échanger ou revendre ce que j’ai acheté», dit-elle. Nacera préfère rester prudente.

«Il faut déjà savoir à qui nous avons affaire et commencer par l’achat d’articles tests pour connaître si la personne qui vend est fiable et si elle va nous ramener le bon article. Je ne vous cache pas, je suis très prudente quand il s’agit d’acheter en ligne», confie-t-elle.

De l’avis de plusieurs internautes, cette nouvelle formule d’achat en ligne est très efficace quand elle ne cache pas trop de surprises.

«C’est toujours plus pratique de commander son article en ligne avec ses propres mensurations et sa couleur préférée ; moi, j’en suis à mon quatrième achat et je suis très satisfaite», témoigne Assia.

Même si les sites de vente en ligne ou même le paiement électronique demeurent encore à la traîne en Algérie, il n’en demeure pas moins que plusieurs personnes tentent de développer, à leur manière, une méthode de vente très développée dans les autres pays du monde. Plusieurs personnes ont découvert une astuce judicieuse pour faire de la vente sur internet.

Il s’agit le plus souvent de pages Facebook modérées par des propriétaires de magasins qui n’arrivent plus a écouler leurs produits de manière classique à cause du confinement ; ils se découvrent alors une sacrée vocation : gérer des boutiques en ligne.

Farida Larbi