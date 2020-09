Littérature pour enfants et tradition orale : Une transmission essentielle à notre société

Dans les multiples genres qui relèvent de la tradition orale en Algérie, certaines formes, comme les dictons, les adages, les proverbes, les chants de travail, notamment agricole, et les «boqalas», sont demeurées un bien commun aux adultes, alors que d’autres — les berceuses, les contes, les comptines, les formulettes, les «alghaz» (énigmes) et les chansons ont été progressivement refoulées hors de l’univers des adultes lettrés, pour ne survivre qu’au sein des campagnes et parmi les enfants.

Ainsi, au fil des siècles, se sont construites des oppositions, terme à terme, entre culture traditionnelle et culture savante, culture orale et culture écrite, culture populaire et culture lettrée. On peut, entre autres, mentionner ces «Baba Salem», «Bou Saâdia», «Djeha», «Al Alghaz»; on peut mentionner aussi le patrimoine des berceuses à la maison et des chansons pour enfants, les comptines et formulettes qui régissent les jeux à la récréation, et enfin le vaste domaine des contes et poésies populaires, etc.

Les berceuses

Elles ne sont pas seulement destinées à «bercer» pour endormir l’enfant. Une mère qui module un poème près du berceau a une préoccupation plus profonde (non toujours explicitement formulée) : la bonne santé de son petit ange. Le fait est que, précisément, la berceuse a une fonction importante dans l’esprit maternel ; elle est présence du «mektoub» dont elle assure le déroulement concret. S’il est écrit que l’enfant sera défendu et protégé par des formules maternelles déterminées, la main divine frappera le mal par le truchement de cette poésie défensive. C’est là un caractère commun à une multitude de chants du berceau dont on peut, à partir de recherches documentaires, prendre connaissance de quelques extraits. Ici, par exemple, la berceuse apparaît parfois comme le complément du sein maternel : à eux deux, ils prennent la relève du cordon ombilical. La communication orale entre la mère et l’enfant reste chaude et vitale. Les paroles et la musique sont chargées de tant d’affection que l’enfant baigne dans une quiétude totale. Cette berceuse ci-après est significative à cet égard : «Je te berce et je te retrouve/ Tu es, je le sens, la joie de mon cœur/ Comme est la joie des moissonneurs/ Le blé s’il est belle moisson/ Je te berce et je te recouvre/ O fruit de mon cœur/ Je crains pour toi la pluie/ Et le vent qui souffle de l’Ouest».

Les comptines et formulettes

La transmission des comptines et des formulettes est peut-être la dernière des grandes transmissions qui se faisait de bouche à oreille entre les adultes et les jeunes enfants, entre les grands et les petits dans les cours de récréation, avant que le disque, puis le CD Rom et les enseignants de maternelle ne viennent quelque peu brouiller les choses en les modifiant.

Dans la cour de récréation par exemple, la comptine prépare généralement le jeu. Elle impose alors une sorte de rite — les enfants se mettent en cercle — un prélude, un rythme et une mélodie. La formulette, quant à elle, sert à organiser des jeux, souvent avec des questions-réponses. En général, les comptines et les formulettes sont des textes sans titre, que l’on désigne par leurs premiers mots. Leur rhétorique est toute orale. Elles suivent la vie de l’enfant de la naissance à la cour de récréation. Dans toutes les sociétés, des mots chantonnés accompagnent les caresses et les jeux de la mère ou de la nourrice. On rencontre de nombreuses formulettes liées à l’apprentissage des parties du corps, des jeux sur les parties du visage ou les doigts de la main.

Le répertoire des comptines et des formulettes constitue une culture interne au groupe, qui s’élabore durant l’enfance dans l’intimité de la famille ou dans la collectivité des enfants. A la différence des contes, c’est un répertoire qui circule peu et mal d’une région à une autre, d’un pays à un autre. Cette sorte de poésie archaïque construit une première expérience littéraire, loin des usages utilitaires de la langue. Elle offre aux enfants un répertoire «sauvage», délivré des contraintes de la logique et de la moralisation.

Les contes et poésies populaires

Tous les adultes ont l’occasion de constater que les contes plaisent aux enfants. Quelle place occupaient-ils dans la culture de l’enfant avant que le livre n’y fasse son entrée ? Eh bien, les contes étaient racontés surtout dans le cadre des veillées familiales. A l’origine, ils représentent une culture d’adultes, mais rien n’empêche que des adultes s’en soient servis dans une visée pédagogique. Ils sont généralement regroupés sous l’expression «contes de mise en garde» dans la mesure où ils ont pu être utilisés auprès des enfants pour faire peur : «El Ghoula», «Bourourou», «Baba Salem », etc.

Cependant, il ne s’agit pas là de contes inventés dans une visée éducative, mais simplement de contes du répertoire utilisés pour leur possible dimension «d’avertissement» et de «dissuasion». Ainsi, est-il couramment tenu aujourd’hui pour évident que «les contes, c’est pour les enfants». En sélectionnant des contes et en les publiant sous forme de livres à l’intention des enfants, les éditeurs nationaux confortent cette opinion et en donnent une «confirmation» tangible.

En définitive, pour essayer de convenir d’une manière acceptable de cerner le corpus de ces livres que nous appelons «livres d’enfance» ou «livres pour enfants», on pourrait avancer trois critères : 1/ il s’agit de livres «écrits» pour les enfants -une pratique de création ; 2/ il s’agit de livres «édités» pour les enfants -une pratique éditoriale ; 3/ il s’agit de livres «lus» par les enfants, une pratique culturelle.

Pour tout dire, dans l’immense majorité des livres qui sont tenus pour des «livres pour enfants», ces trois critères se superposent. Ainsi compte-t-on de plus en plus d’auteurs dans notre pays qui écrivent pour des enfants, qui adressent leurs textes à des éditeurs qui les publient dans des collections qui sont destinées aux enfants et qui sont lus par des enfants.

Kamel Bouslama