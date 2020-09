Michel Bisac, président de la Chambre d'industrie algéro-française : «Informer des nouvelles dispositions en matière d’investissement»

Interview réalisée par Ahmed Mesbah

Communiquer à destination des entreprises françaises pour leur expliquer l’évolution que connaît l’économie algérienne est l'une des actions engagées par la CCIAF pour promouvoir le partenariat commercial et industriel entre les deux pays, explique son président, Michel Bisac.

El Moudjahid : La pandémie de Covid-19 n’a pas empêché la Chambre de demeurer proche de ses adhérents, quelles sont les activités qui ont été organisées durant cette période ?



Michel Bisac : Effectivement dès les premiers signes de la crise Covid, nous avons mis en place des solutions alternatives à nos activités présentielles, pour continuer à informer nos 2.000 entreprises membres. Les besoins étaient et restent importants en termes d’information réglementaire, de mise en relation et de partage des bonnes pratiques pour faire face aux conséquences de cette crise.

Nous avons organisé plus de 36 webconférences qui ont regroupé près de 3.400 chefs d’entreprise et collaborateurs, sur des sujets sur les ressources humaines, juridiques, financiers, etc.

Nous avons également lancé au courant de l’été notre service «Hna fi Hna» dédié exclusivement à nos adhérents pour trouver un fournisseur ou un prestataire dans la communauté de nos membres. Nous avons aussi concentré nos efforts vers les entreprises françaises non implantées afin de les informer des nouvelles dispositions réglementaires en matière d’investissement et plus généralement les dispositions prises pour la relance des investissements. Nous avons créé le service «Jisrokom» qui permet à une entreprise algérienne de trouver un partenaire français et inversement.

Quels sont les mobiles qui ont conduit à proposer le nouveau service Jisrokom et quels sont les résultats attendus ?

L’économie algérienne s’oriente vers un nouveau modèle qui promeut l’investissement, plus particulièrement dans les secteurs de la transformation des produits agricoles, des produits de la mer, dans la pharmacie et la mécanique. Les investisseurs algériens recherchent des équipements, des solutions de process et de l’accompagnement en matière d’engineering. Le service Jisrokom sert justement à mettre en relation les entreprises de nos deux pays pour ce type de besoins.

Quelles sont les actions engagées pour promouvoir le partenariat commercial et industriel entre les entreprises des deux pays ?

Je suis convaincu que la première des actions c’est d’abord de communiquer à destination des entreprises françaises pour leur expliquer l’évolution que connaît l’économie algérienne. Il est important de les sensibiliser sur l’environnement des affaires et surtout sur les opportunités qui sont offertes dans le cadre des investissements qui seront initiés. Il faut aussi expliquer et vulgariser les aspects réglementaires et travailler à identifier les bons projets, les bons partenaires et le bon business plan.

A. M.