Salons et symposiums : Reprise graduelle à partir de ce mois

La pandémie du coronavirus a entravé l’organisation de nombreuses rencontres, y compris la Foire internationale d’Alger, mais l’étau commence à se desserrer et salons et symposiums peuvent reprendre avec l’application des mesures préventives.

La Safex relance l'activité économique au sein du Palais des expositions par l'organisation de la 1re édition de la Foire nationale de l'agriculture et de l'agroalimentaire à partir du 23 septembre dans le respect du protocole sanitaire imposé par l'Union des foires internationales. Cette foire regroupe tous les produits agricoles, les produits du terroir et de l'industrie agroalimentaire. Quant au Salon professionnel de la production agroalimentaire, Djazagro, il aura lieu du 21 au 24 septembre au Palais des expositions. Par ailleurs, le Forum africain sur l’investissement et le commerce, Afic 2020, aura lieu les 10 et 11 octobre à l’hôtel Sheraton d’Alger sous le thème «Transformation énergétique, l’économie alternative». D’autres institutions à l’instar de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie organiseront, en partenariat avec la Safex, la 5e édition du Salon international du transport et de la logistique, LOGISTICAL, du 23 au 26 novembre 2020, au Palais des expositions, sous le thème de la digitalisation de la chaîne logistique. Par ailleurs, le 2e Symposium algérien de l’assurance et de la finance islamique aura lieu les 22 et 23 novembre 2020 à Alger sous le patronage du Haut Conseil islamique. Pour autant, les événements tenus sous forme de visioconférence se poursuivent. La CACI lance ainsi une nouvelle promotion de la formation aux métiers de l'exportation organisée sous l'égide du ministère du Commerce et destinée aux chefs d'entreprise et aux cadres des entreprises intéressées par l'exportation. La formation de cette promotion se déroulera sous forme de visioconférence sur la nouvelle plateforme e-learning adoptée par la CACI et les apprenants inscrits pourront y participer à partir de leur lieu de travail ou de résidence. Les chambres de commerce algéro-françaises et algéro-allemandes ont aussi poursuivi leurs activités par le biais de webinars. R. E.