Journée internationale de la paix : le peuple sahraoui attend le référendum

Nul ne peut douter de la sincérité des Nations unies, de mettre en œuvre les principes et objectifs énoncés par sa Charte fondatrice adoptée il y a 75 ans. Du reste pour les promouvoir, des Journées internationales ont été instituées tout au long de l’année. Car pour l’ONU, chaque Journée internationale «représente une occasion d’informer le public sur des thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou la santé».

Ces Journées, rappelle-t-on «sont aussi l’occasion pour le système des Nations unies, les pouvoir publics et la société civile d’organiser des activités de sensibilisation et de mobiliser des ressources». Ce lundi c’est la Paix qui est mise en avant. En effet, le 21 septembre de chaque année, la Journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier. D’autant que l'objectif fondateur de l'Organisation, créée après la deuxième guerre mondiale, est justement de prévenir la guerre et de promouvoir la paix dans le monde. L'Assemblée générale, qui l’a instituée en 1982, a déclaré que cette Journée serait consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et dans tous les peuples. Cette année elle est célébrée sous le thème de «façonner la paix ensemble».



Façonner la paix ensemble



Alors que la célébration intervient en pleine pandémie du Covid-19, qui n’a pas été encore vaincue, les promoteurs de la paix ont donc voulu sensibiliser, sur l’importance de vivre en paix. «Cette année, il est devenu plus évident que jamais que nous ne sommes pas les ennemis les uns des autres. Au contraire, notre ennemi commun est un virus infatigable qui menace notre santé, notre sécurité et notre mode de vie. Covid-19 a plongé notre monde dans la tourmente et nous a rappelé avec force que ce qui se passe dans une partie de la planète peut avoir des conséquences partout dans le monde» soulignent les Nations unies. «La furie avec laquelle s’abat le virus montre bien que se faire la guerre est une folie», a rappelé pour sa part le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en mars 2020, appelant toutes les parties belligérantes à déposer leurs armes et à se concentrer sur la lutte contre cette pandémie mondiale sans précédent. Un message destiné en premier lieu aux partis et mouvements armés. «Faisons pression pour la paix partout où les conflits font rage et où il existe des possibilités diplomatiues de faire taire les armes.

Donnons la priorité à la paix et construisons un avenir plus sûr pour tous», a dit le chef de l’ONU à l’occasion de la cérémonie annuelle pour marquer la Journée. Avant de sonner la Cloche de la Paix japonaise, Antonio Guterres a appelé à une minute de silence pour les victimes de guerre et de conflit dans le monde. Pourtant loin de New York, les populations civiles, sacrifiées sur l’autel des intérêts des puissants, sont loin de se satisfaire de cette attention bienveillante à leur égard. Et surtout elles sont en droit d’attendre des Nations unies à ce qu’elles assument le rôle pour lequel elles ont été fondées le 24 octobre 1945. D’autant que par son statut unique à l’échelon international et les pouvoirs que lui confère sa Charte fondatrice, l’organisation peut prendre des mesures pour résoudre un grand nombre de problèmes auquel est confrontée l’humanité tels que la paix et la sécurité. Or, force est de souligner que dans ce domaine, l’ONU est loin d’avoir rempli sa mission. Elle a même souvent failli s’agissant le règlement des conflits armés.

Les exemples ne manquent pas, ils sont légion. Rien que durant cette dernière décennie, l’ONU n’a pas été en mesure de mettre un terme aux conflits qui ravagent nombre de pays dans le monde. Son incapacité est criarde en Syrie, au Yémen, en Libye, pour ne citer que ces pays, en dépit de son implication via la désignation d’envoyés personnels du SG des Nations unies.

A sa décharge, il faut souligner que des puissances mondiales, Etats membres de l’organisation ne lui facilite pas la tâche. Bien au contraire.

Autre exemple tout aussi révélateur de l’échec des Nations unies dans ce registre est le conflit qui oppose depuis quatre décennies les Sahraouis aux Marocains. Ainsi, en dépit de la reconnaissance par l’organisation onusienne du droit des Sahraouis à l’autodétermination, conformément à ses propres résolutions, il reste que le processus de décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, ne connait pas d’avancée au niveau de l’ONU

. Pis encore, depuis la démission de l’ancien envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, en mai 2109 le Conseil de sécurité n’a rien fait pour réactiver le processus de paix dirigé par l’ONU ou empêcher le Maroc de saboter le processus.

La non-nomination du successeur de l’ancien président allemand est révélatrice de l’état d’esprit qui prévaut aujourd’hui au siège de l’organisation. Il est vrai que d’aucuns tiendront à rappeler qu’il faut distinguer entre l’AG de l’ONU et son Conseil de sécurité. Car ne manque-t-on pas d’indiquer, au fil des ans que l’ONU est devenue l’otage de son organe qui a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Mais cela n’absout pas l’organisation de toute responsabilité.

Le président sahraoui Brahim Ghali a réaffirmé à maintes reprises qu’«il n'y a pas de solution, ni aujourd'hui ni demain, sans passer par la consultation du peuple sahraoui, détenteur exclusif du droit de décider du statut final de son pays. Et de souligner que «Toute vision en dehors de ce cadre sera vouée à l'échec car elle est illégale et donc rejetée par le peuple sahraoui».

Et bien plus, en mettant un terme à ce conflit, c’est tout un peuple qu’on libérera et qui pourra jouir de la paix. Ainsi, ne manquera pas d’insister le président sahraoui, «il est temps de mettre fin aux souffrances du peuple sahraoui qui a fait preuve de beaucoup de patience et de persévérance».

C’est dire que quand bien même les Sahraouis célèbreront à l’instar des autres peuples la Journée internationale de la Paix, force est de souligner qu’ils sont en droit d’exprimer en même temps leur colère et leur frustration devant l’injustice qui les frappe depuis quarante ans. Pourtant, ils ne demandent qu’à jouir de leur droit reconnu par la communauté internationale de vivre en paix dans leur propre pays. de vivre indépendants sur leur terre confisquée par l’occupant marocain. Un peuple qui cherche à construire son Etat et à vivre libre et digne.

Mais pour ce faire l’ONU ne doit pas se contenter de rappeler que la paix doit régner partout dans le monde. Elle doit être en mesure d’exercer la pression nécessaire pour appliquer immédiatement sa Charte et ses résolutions en tête desquelles l’indépendance des pays colonisés, et à permettre à la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum d’autodétermination au Sahara occidental (Minurso) d’accomplir la tâche pour laquelle elle a été créée. Sinon quel sens le peuple sahraoui peut-il donner à la Journée internationale de la Paix …dont la célébration demeure symbolique ?

N. Kerraz