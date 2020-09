Formation d’un gouvernement au Liban : Le difficile compromis

Quatre jours après la date limite du 15 septembre que leur avait fixé le Président français Emmanuel Macron, les forces politiques libanaises n'ont toujours pas réussi à s'entendre sur la composition du nouveau gouvernement, en raison notamment de l'insistance du Hezbollah et de ses alliés d'Amal à obtenir le ministère des Finances. Face à ce blocage, le parti chrétien maronite fondé par le président libanais Michel Aoun a formulé samedi une proposition de compromis visant à permettre la formation d'un gouvernement pour sortir le pays de la crise. Pour cela, le Courant patriotique libre a suggéré de confier les ministères régaliens aux confessions minoritaires — druzes, arméniens, alaouites et minorités chrétiennes — une révolution dans un pays où le pouvoir est traditionnellement partagé entre maronites, chiites et sunnites, les trois principales communautés. La proposition a été formulée par le chef du Courant patriotique libre, Gebran Bassil, qui est aussi le beau-fils de Michel Aoun et un allié politique du Hezbollah. La classe politique libanaise, lors de la deuxième visite effectuée par le président français à Beyrouth, suite à l'explosion survenue sur le port de la capitale, s'était engagée le 1er septembre dernier à former dans les quinze jours un «gouvernement de mission» autour du Premier ministre désigné, Mustapha Adib, avait alors rapporté Emmanuel Macron. Cet objectif n'a pas été tenu. Paris a réitéré son appel vendredi en exhortant les forces politiques libanaises à s'entendre «sans délai» sur la formation d'un gouvernement de mission pour sortir le pays de la crise. «Alors que le Liban traverse une crise sans précédent, la France regrette que les responsables politiques libanais ne soient pas encore parvenus à tenir les engagements selon le calendrier annoncé», déclare le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. «Nous appelons instamment l'ensemble des forces politiques libanaises à prendre leurs responsabilités et à s'accorder sans délai sur la formation par M. Mustapha Adib d'un gouvernement de mission qui soit à même de lancer les réformes nécessaires pour répondre aux aspirations du peuple libanais».

R. I.