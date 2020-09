Sanctions contre l’Iran : Washington défie le monde

C’est à un face-à-face spectaculaire entre les Etats-Unis et le reste du monde auquel nous assistons. Washington vient d’assurer que les sanctions internationales contre l’Iran sont de nouveau mises en place, tout en promettant de punir quiconque les violerait.

C’est une décision unilatérale annoncée par le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, dans la nuit de samedi à dimanche. Il prévient même que tout pays qui ne respecterait pas ou n'appliquerait pas cette décision s’exposera à son tour à des sanctions. Une menace adressée aux autres États membres de l’ONU. «Aujourd'hui, les Etats-Unis saluent le retour de quasiment toutes les sanctions de l'ONU contre la République islamique d'Iran auparavant levées», a déclaré le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo dans un communiqué. Selon lui, ces mesures punitives sont «à nouveau en vigueur» depuis samedi 20h00 (00h00 GMT dimanche). Surtout, le gouvernement de Donald Trump menace clairement de mettre en place un système de sanctions dites secondaires pour punir tout pays ou entité qui violerait les sanctions de l'ONU, quand bien même il est l'un des seuls au monde à estimer qu'elles sont en vigueur.

C'est une arme redoutable : les contrevenants désignés par Washington se verraient bloqué l'accès au marché et au système financier américains. «Si des Etats membres de l'ONU ne remplissent pas leurs obligations pour appliquer ces sanctions, les Etats-Unis sont prêts à utiliser leurs propres outils pour punir ces défaillances», a prévenu Mike Pompeo. A six semaines de briguer un second mandat, le Président Trump pourrait dévoiler ces outils lors de son discours de mardi à l'Assemblée générale de l'ONU. Seulement voilà, Washington est quasiment seul et contre tous : les autres grandes puissances, la Russie, la Chine, mais aussi les alliés européens des Américains, contestent cette affirmation. «Toute décision ou mesure prise dans l'intention de rétablir» les sanctions «n'aura aucun effet juridique», avaient répondu par avance la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne dans une lettre commune adressée vendredi à la présidence du Conseil de sécurité. Les Américains «se rendent compte eux-mêmes qu'il s'agit d'une déclaration mensongère», a aussi assuré le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif.



Un coup d’épée dans l’eau ?



Dans une pirouette juridique, les Etats-Unis invoquent leur statut de pays «participant» à cet accord qu'ils ont quitté avec fracas, dans le seul but d'activer le «snapback». La capacité de Washington à se prévaloir de ce statut est contestée par la quasi-totalité des autres pays membres du Conseil de sécurité, qui n'a donc pas donné suite à sa démarche.

Mais le dialogue de sourds continue : l'administration Trump fait désormais comme si les sanctions internationales étaient de retour, tandis que les autres puissances entendent faire comme si de rien n'était. La diplomatie américaine martèle notamment que l'embargo sur les armes est prolongé «indéfiniment» et que de nombreuses activités en lien avec les programmes nucléaire et balistique de Téhéran sont désormais passibles de punitions au niveau international. «Il ne va rien se passer», prédit un diplomate à l'ONU.

«C'est comme quand on appuie sur la gâchette et que la balle ne part pas». Mais si les Etats-Unis devaient mettre à exécution la menace de sanctions secondaires, l'escalade pourrait continuer. Il y a un mois, le Conseil de sécurité avait rejeté une résolution des États-Unis contre l’Iran. Les Américains avaient alors prévenu qu’ils passeraient en force en utilisant le mécanisme dit de «snapback».

Un mécanisme qui permet, en principe, à Washington ou tout autre État signataire de forcer unilatéralement l’ONU à rétablir l’ensemble des sanctions imposées à l’Iran avant l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien.

Vendredi, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni avaient répondu par avance, estimant que toute décision ou mesure prise pour rétablir les sanctions n’aurait aucun effet juridique. Les États-Unis sont isolés sur cette question, et ce qui est assimilé à un coup d’épée dans l’eau risque fort d’alimenter les tensions et de plonger l’ONU dans une crise sans précédent.

M. T. et agences