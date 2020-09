Visite de travail de Boukadoum à Bamako : Réunion de concertation avec les acteurs internationaux

Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, dépêché par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu hier à Bamako, une réunion de concertation avec les chefs de la mission de ONU et de la mission de l'Union africaine (UA) au Mali, ainsi qu'avec les représentants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), de l'Union européenne (UE) et des cinq membres permanents du Conseil de sécurité onusien, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Selon le communiqué, la réunion a regroupé notamment, le chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (Minusma), M. Salah Ennadif, le chef de la mission de l'UA pour le Mali et le Sahel, M. Pierre Buyoya, le représentant de la Cédéao, le représentant de l'UE ainsi que les représentants des cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU.

«Cette réunion a permis au ministre des Affaires étrangères d’exposer la position algérienne quant à la situation prévalant actuellement au Mali, notamment la nécessité de préserver la stabilité de ce pays frère et voisin à travers une transition calme et apaisée qui permettra le retour à l’ordre constitutionnel et qui pourra s’élever aux attentes du peuple malien», souligne la même source.

M. Boukadoum «a mis en exergue l’intérêt tout particulier que porte l’Algérie, au plus haut niveau, à la stabilité et à la sécurité du Mali, d’où sa position claire de tout entreprendre afin que ce pays frère et voisin puisse traverser cette période difficile dans des conditions appropriées», ajoute le communiqué.

Il a également «mis un accent particulier sur l’importance de privilégier une approche d’accompagnement du Mali afin d’épargner au peuple malien frère davantage de souffrances», d'après la même source.

De leur côté, les participants «ont exprimé leur appréciation à l’Algérie pour son engagement effectif auprès du Mali et son rôle stabilisateur dans la région». Ils ont accueilli favorablement «cet engagement indéfectible dont témoigne cette deuxième visite du ministre des Affaires étrangères au Mali en l’espace de trois semaines», conclut le communiqué.



Entretient avec une délégation du CNSP



Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, dépêché par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a eu dimanche dans la capitale malienne, Bamako, des entretiens avec une délégation du Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP), indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Selon le communiqué, M. Boukadoum s'est entretenu notamment avec le président du CNSP, Assimi Goïta, le vice-président, Malick Diaw et le porte-parole, Ismael Wague.

«Ces entretiens ont été l’occasion d’aborder la situation au Mali à la lumière des dernières consultations tenues à la capitale malienne et des décisions du dernier sommet de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao)», ajoute le communiqué.

M. Sabri Boukadoum a mis en exergue «l’intérêt particulier, maintes fois exprimé par le président de la République, que porte l’Algérie à la stabilité et à la sécurité du Mali et sa solidarité sans faille avec le peuple malien frère», souligne le ministère dans le communiqué.

Il a, dans ce cadre, réitéré «la disponibilité de l’Algérie à poursuivre son accompagnement aux frères maliens, comme elle l’a fait par le passé, dans leurs efforts à conduire une transition calme et apaisée qui soit à la hauteur des attentes du peuple malien et qui permettrait le retour à l’ordre constitutionnel», poursuit la même source.

Le ministre des Affaires étrangères a également eu des entretiens avec le chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MUNISMA), M. Salah Ennadif et le Chef de la Mission de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel, M. Pierre Buyoya. Ces deux entretiens «ont porté essentiellement sur l’évolution de la situation au Mali et ainsi sur la coordination des efforts en matière de stabilisation de la région», conclut le communiqué.



Rencontre avec de nombreux acteurs maliens de premier plan



Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum, a effectué, dimanche à Bamako, une série d’entretiens ayant porté essentiellement sur la situation au Mali avec de nombreux acteurs maliens de premier plan, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

«Dans le cadre de sa visite à Bamako, le ministre des Affaires étrangères M. Sabri Boukadoum, a effectué une série d’entretiens ayant porté essentiellement sur la situation au Mali avec de nombreux acteurs maliens de premier plan», précise le communiqué.

«Il s’agit, en particulier de l’ancien premier Ministre de la République du Mali, M. Soumeylou Boubeye Maiga, de Zahabi Ould Sidi Mohamed, ancien Ministre et Président de la Commission Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR) de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du Processus d’Alger, et M. Sidi Brahim Ould Sidati, Chef de la Délégation de la Coordination des Mouvements de l’Azawad au Comité de Suivi de l’Accord d’Alger (CSA), dont la présidence est assurée par l’Algérie», selon le texte.

M. Boukadoum, dépêché par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, «s’est également entretenu avec d’autres acteurs politiques maliens dont notamment l’Imam Mahmoud Dicko, leader du Mouvement M5 et le Président de la Convergence pour le Développement du Mali (CODEM), M. Housseini Amion Guindo», ajoute la même source.

«Les interlocuteurs maliens ont largement salué le rôle de l’Algérie dans la région et son engagement indéfectible en direction du Mali et du Peuple malien, en exprimant leur appréciation pour la solidarité agissante que l’Algérie a toujours témoignée à ce pays frère et voisin», a conclu le ministère.