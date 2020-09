Almas, président du C.A. du MC Alger : «Un attaquant étranger pour boucler le recrutement»

Le MC Alger (Ligue 1 de football) engagera un attaquant étranger avant de boucler son opération de recrutement en vue de la saison 2020-2021, dont le coup d'envoi sera donné le 20 novembre, a appris l'APS hier auprès de la direction du club algérois.

«L'effectif est arrêté à 90%, il nous reste juste à recruter un attaquant étranger, ce qui devrait se faire d'ici à quelques jours, avant de boucler l'opération de recrutement. Je pense que nous avons un groupe assez équilibré, il fallait juste renforcer quelques postes selon les besoins définis par le staff technique», a indiqué le président du Conseil d'administration (CA) Abdenacer Almas. Le vice-champion d'Algérie a engagé jusque-là quatre éléments : l'attaquant Abdelhak Abdelhafid (ex-MC Oran), le défenseur central Mouad Hadded (ex-JSM Skikda), le milieu de terrain ivoirien Isla Daoudi Diomandé (ex-CABBA) et le gardien de but Abdelkadir Salhi (ex-JS Kabylie).

«Il y a une possibilité de recruter un deuxième joueur si nous parviendrons à libérer deux éléments évoluant au milieu du terrain. Le cas échéant, on va garder cet effectif, renforcé par l'attaquant étranger, pour entamer les choses sérieuses en matière de préparation», a-t-il ajouté.

Côté préparation, les joueurs du MCA, soumis dimanche à des tests de dépistage du coronavirus (Covid-19) de type PCR, entament dans l'après-midi un stage bloqué à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Aïn Bénian (Alger).

«Les joueurs entament leur préparation dimanche avec un premier stage de dix jours à Aïn Bénian, avant de bénéficier d'un second stage de trois semaines à Mostaganem, consacré à l'aspect technico-tactique», a souligné Almas. Il indique que «la pandémie de Covid-19 a obligé tout le monde à se préparer au pays et non à l'étranger, en raison de la fermeture des frontières.

C'est en quelque sorte un mal pour un bien». S'agissant du poste de préparateur physique, toujours vacant, le président du CA du «Doyen» a indiqué qu'il était toujours en contact avec Kamel Boudjenane, qui a déjà travaillé à la JS Kabylie, au CR Belouizdad et à l'USM Alger, mais son arrivée semble compromise. «Nous avons jeté notre dévolu sur Boudjenane qui est compétent, mais il est toujours bloqué en Espagne. D'ailleurs, je vais avoir une discussion avec lui aujourd'hui. Nous n'allons pas l'attendre éternellement, et nous serons obligés, le cas échéant, d'engager un autre préparateur physique», a-t-il conclu.