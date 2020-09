ANEF - FAF : Séminaire sur l’éthique sportive

L’Association nationale des éducateurs de football (ANEF FOOT) Algérie, en partenariat avec la Fédération algérienne de football (FAF), a organisé samedi dernier un séminaire sur l’éthique sportive. Soit un important thème qu’il était nécessaire de traiter, en ces temps où les vertus du sport en général et du football en particulier sont vraiment mis en péril depuis de longues années. Ont pris part aux travaux de ce séminaire les présidents des commissions juridictionnelles, notamment Maître Abderahmane Zouaoui, président de la Commission d’éthique de la FAF, et Maître Youcef Hamouda, président de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL). Les débats ont été animés par le président de l’ANEF, le Dr ce séminaire a été animé par le Dr Nacerddine Guemriche.

De nombreux présents parmi les participants se sont exprimés sur le thème en question et ont réitéré leur détermination de travailler ensemble et en étroite collaboration à l’avenir pour apporter les réponses et les solutions idoines pour que les différentes parties impliquées dans le monde du football soient amenées à veiller au respect de l’éthique sportive chacun à son niveau, pour que cela ne soit plus un vain mot.

M.-A.A