Reprise des entraînements : Les clubs voient enfin le bout du tunnel

Les clubs de la Ligue 1 professionnelle de football, à l'arrêt depuis le 16 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), ont reçu le feu vert pour reprendre les entraînements à partir d’hier, en vue de la nouvelle saison 2020-2021, dont le coup d'envoi sera donné le 20 novembre prochain. Selon le communiqué publié par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) le 10 septembre, les clubs sont autorisés officiellement depuis hier à renouer avec le travail, après une si longue attente, marquée par la suspension définitive de la saison 2019-2020.

La décision a été prise conformément aux instructions du Premier ministre qui a chargé le MJS d'examiner avec les différentes fédérations sportives nationales, la possibilité d'une reprise graduelle et progressive des activités sportives à huis clos et après adoption des protocoles sanitaires y afférents par le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus et le Centre national de médecine du sport (CNMS). Après une longue période d'hibernation, les joueurs de l'élite vont pouvoir rechausser leurs crampons pour reprendre le travail, même si le retour à l'activité s'annonce d'ores et déjà difficile, estiment les observateurs. Contrairement aux saisons précédentes, le protocole sanitaire établi pour faire face à la pandémie de Covid-19, a imposé aux clubs d'effectuer d'abord des tests de dépistage qui leur coûteront les yeux de la tête, avant même d'entamer leur préparation effective.