MO Béjaïà : Alerte, club en péril…

Club jouissant d’une énorme popularité dans la vallée de la Soummam, le Mouloudia de Béjaïà ne semble pas retrouver la bonne voie. Relégué en Ligue deux il y a une année de cela, l’équipe des Hammadites a même failli connaître une nouvelle rétrogradation. Cette fois-ci en DNA, n’était la pandémie du coronavirus covid-19, qui a conduit à l’arrêt du championnat, l’adoption d’un nouveau système de compétition transitoire et l’annulation de la relégation pour la saison écoulée, qui a été écourtée au vu donc de ces difficiles circonstances relevant de la santé publique. Malgré toutes les turbulences, les problèmes de toute nature dus aux conflits et clanismes qui gangrènent le club, le manque de moyens financiers et une gestion qualifiée de catastrophique, ses responsables ne semblent pas avoir retenu les leçons du passé. Le MOB est malade de ses dirigeants qui le prennent en otage. Comptant en plus pas moins de 28 milliards de dettes, le club cher aux Crabes se retrouve livré à lui-même, sans président, avec des actionnaires divisés qui ne savent même pas quoi faire et qui mettent ainsi le Mouloudia de Béjaià en péril par égoïsme et à travers des règlements de comptes qui ne le servent aucunement. Si rien n’est fait, dans les plus brefs délais, pour assainir la situation à tous les niveaux de responsabilité au sein du club, on peut dire sans risque de se tromper que le MOB court à sa perte. Jusqu’à l’heure actuelle et alors que nombre d’autres clubs préparent la reprise des entraînements, au MOB, le flou demeure total. On ne sait plus qui fait quoi. Les milliers d’inconditionnels mobistes ne savent plus où donner de la tête, ni qui croire. Ils sont désemparés et ils espèrent voir des gens capables prendre en main leur club de toujours, avant qu’il ne soit trop tard. D’ailleurs, pour le moment, tout ou presque est à l’arrêt, alors que l’équipe a grandement besoin d’être renforcée, bien entourée et mise dans les meilleures conditions afin d’aborder la nouvelle saison de la meilleure des manières. Hélas, au vu de la situation actuelle, cela est loin d’être le cas. Y a-t-il un sauveur pour faire sortir le MOB de sa torpeur ? Le temps presse, et malheureusement très peu nombreuses sont les personnes qui semblent préoccupées par son devenir. Les choses sont donc très mal engagées, et si rien n’est fait immédiatement pour y remédier, il faudra s’attendre à de nouveaux dégâts et à une saison terne encore une fois, dont seul le club et les supporters pâtiront. Triste sort pour ce patrimoine sportif important de la wilaya de Béjaià, qui plus est compte de nombreux industriels et hommes d’affaires capables de le remettre sur les rails.

Mohamed-Amine Azzouz