Stade du 5-Juillet : Inspection de la FAF pour la levée des réserves de la CAF

Dans le cadre du processus d’inspection des infrastructures sportives pour les compétitions de la CAF, une commission de la Fédération algérienne de football (FAF) composée de deux membres, M.M. Réda Abdouche, président de l’Organe de première instance (OPI), et Youcef Koudri, chef de département des compétitions continentales, a effectué une visite de travail au stade 5 Juillet. L’objet de cette inspection était d’examiner l’état d’avancement des travaux de prise en charge des réserves émises par la commission de la CAF, lors de sa visite effectuée en début d’année. Parmi les aspects passés en revue lors de cette visite, on citera les alentours du terrain principal, les espaces dédiés aux équipes et aux officiels de la CAF, l’espace destiné au volet médical, les zones réservées aux spectateurs, ainsi que celle des médias, et enfin le site d’entraînement. A l’issue de cette inspection, un rapport détaillé et illustré sur l’état des lieux a été rédigé et transmis à la CAF.