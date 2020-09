Messaoud Berkous , joueur de l’en de Handball : «On doit batailler comme jamais pour être prêts pour le Mondial»

Le Sept algérien a entamé, vendredi, sa préparation pour le Mondial-2021 à Annaba. Pour s’enquérir du déroulement du stage et prendre la température, nous avons pris attache avec l’ailier gauche de l’EN et du Groupe Sportif Pétrolier, Messaoud Berkous. Réaliste, mais ambitieux, le talentueux joueur de 31 ans a manifesté tout au long de notre échange une volonté ferme de surmonter le contexte actuel et avancer dans la préparation pour être prêt pour le coup d’envoi de la Coupe du Monde au Caire dans moins de quatre mois.

El Moudjahid : Vous êtes en stage de préparation depuis vendredi à Annaba. Comment se déroulent les entraînements ?

Messaoud Berkous : Dans de bonnes conditions.Vendredi, nous nous sommes contentés d’un petit décrassage. Ce n’est que ce matin que nous avons effectué notre première séance. Je peux vous assurer que tous les joueurs sont contents de se retrouver et de s’entraîner. L’ambiance du groupe nous a manqué à tous. Maintenant, on doit vite avancer dans notre préparation.



Dans quel état de forme êtes-vous en ce moment ? Avec l’arrêt brutal du championnat et le confinement, vous devez être très en retard...

Sur le plan individuel, pas vraiment. Pour ne rien vous cacher, on travaillait chacun de son côté. Nous avions un programme individuel que chacun de nous appliquait à la lettre. Il fallait bien, sinon impossible de soutenir la cadence. Nous n’avons pas beaucoup de temps devant nous. Comme je l’ai dit au groupe, maintenant il faudra batailler collectivement pour être prêts.



Justement, vous croyez que vous pouvez vous préparer et compenser votre manque de compétitions par des entraînements intensifiés sans jouer de matches. (Le championnat de handball n’a toujours pas repris et aucune date de reprise n’a été avancée, ndlr) ?

Franchement, c’est embêtant. Parce que nous sommes un groupe restreint. (21 joueurs). Si demain, un de nous se blesse, ce sera difficile de le remplacer car tous les clubs sont à l’arrêt. Nous ne sommes qu’à quelques encablures du Mondial et on ne sait toujours pas si le championnat va reprendre, et si c’est oui, quand… Nous avons accusé beaucoup de retard. Comme il faudra au moins deux mois de préparation pour pouvoir débuter normalement, on ne jouera pas dans ce cas avant au moins la fin novembre, début décembre. C’est trop…

Vous comptez faire comment pour compenser ça ?

Avec la sélection, ça va. On travaille déjà bien. Et puis, nous allons jouer au moins trois matches amicaux avant le Mondial. En principe, en novembre, décembre et janvier. Mais là encore, tout dépendra de la réouverture des vols commerciaux. Car on devra se déplacer à l’étranger pour jouer.



Vous jouerez contre quels adversaires ?

On n’a pas encore les noms…



Quel est l’objectif de ce premier stage ?

Ce premier stage est très important parce qu’il marque officiellement le début de la préparation pour le Mondial. On attendait ça avec impatience. Techniquement, cela va servir pour jauger l’état de forme des joueurs. Ce n’est que le début. On va augmenter la cadence progressivement jusqu’à atteindre notre rythme de croisière. Je sais que cela va être difficile dans le contexte actuel, mais on doit souffrir pour être prêts.



Au regard du contexte actuel, n’êtes-vous pas inquiet pour votre avenir durant le Mondial ?

Franchement, non. Je pense que toutes les sélections ont vécu à peu près ce que nous vivons. Ce n’est pas propre à l’Algérie. Il est vrai que le handball en Europe et un peu partout dans le monde a repris en juillet, mais toutes les équipes ne sont pas encore compétitives. Rien n’est encore perdu pour nous. On va devoir batailler comme jamais pour être prêt pour le coup d’envoi.



L’Algérie est versée dans le groupe F avec le Maroc, l’Islande et le Portugal ; quelles sont vos impressions sur vos adversaires ?

Je pense que c’est un groupe assez équilibré. Il y aura de beaux duels en perspective. Après, l’Algérie a son statut et sa réputation à défendre. Pour nous, le plus important, c’est de gagner notre premier match. Une victoire nous permettra de nous installer tranquillement dans la compétition et entrevoir la suite plus sereinement.



Quand vous entendez le sélectionneur du Portugal dire qu’il faudra se méfier de l’Algérie, ça vous fait quoi ?

C’est un entraîneur qui nous connaît bien. Il a été avant à la tête de la sélection tunisienne dames. Il a donc une bonne idée de l’Algérie et de son niveau. C’est toujours flatteur d’entendre ça. Après, le plus important, c’est de répondre sur le terrain.

Entretien

réalisé par Amar B.