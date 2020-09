Mouvement Ennahda : La position du parti sera responsable et sans ambiguïté

Le secrétaire général (SG) du mouvement Ennahda, Yazid Benaïcha, a indiqué hier à Constantine que la position de sa formation politique quant au projet de la révision de la Constitution sera «responsable, claire et sans ambiguïté aucune».

«La position du mouvement Ennahda quant au projet de la révision de la Constitution sera responsable, claire et sans ambiguïté aucune et cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de réunions de concertation devant déterminer la position finale du mouvement», a précisé le responsable politique, à l’issue d’une rencontre regroupant les chefs de bureaux de cette formation politique dans les wilayas de l’Est. Se félicitant du débat entamé sur la scène nationale sur les grandes questions contenues dans le projet de révision constitutionnelle, le même intervenant a, dans la foulée, émis des réserves sur certains articles contenus dans ce projet de révision constitutionnelle qui, de son avis, «ne sont pas à la hauteur des espérances».

Le SG du mouvement Ennahda, mettant en avant l’importance du rendez-vous référendaire du 1er novembre prochain a indiqué que sa formation politique aspire que «la révision de la Constitution puisse permettre l’édification d’une nouvelle Algérie où règne un Etat de droit, de liberté, de pluralisme consacrant l’alternance au pouvoir et favorisant un climat adéquat pour une sérieuse relance économique».