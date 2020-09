La liberté de réunion et de manifestations garantie : Toujours en matière de droits

L’article 51 stipule que la liberté d'opinion est inviolable et que la liberté d’exercice des cultes est garantie et s’exerce dans le respect de la loi en ajoutant que l’Etat assure la protection des lieux de cultes de toute influence politique ou idéologique. L’article suivant mentionne que la liberté d’expression est garantie et que les libertés de réunions et de manifestations pacifiques sont garanties, elles s’exercent sur simple déclaration. L’article 54 est consacré à la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et électronique qui est garantie. La liberté de la presse comprend notamment la liberté d’expression et de création des journalistes et des collaborateurs de presse, le droit des journalistes d’accéder aux sources d’information dans le respect de la loi, le droit à la protection de leur indépendance et du secret professionnel et le droit de fonder des journaux et toute autre publication sur simple déclaration.



Droit de créer des chaînes télévisuelles et des sites électroniques



Sont aussi garantis le droit de créer des chaînes télévisuelles, radiophoniques et des sites et journaux électroniques dans les conditions fixées par la loi et celui de diffuser des informations, des idées, des images et des opinions dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation. Il est ajouté que la liberté de la presse ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui. La diffusion de tout discours discriminatoire et haineux est prohibée. Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté. L’activité des journaux, des publications, des chaînes télévisuelles et radiophoniques et des sites et journaux électroniques ne peut être interdite qu’en vertu d’une décision de justice. Tout citoyen dispose du droit d’accès et d’obtention des informations, documents, statistiques et celui de leur circulation. L'exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la vie privée, aux droits d'autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la sécurité nationale.

L’article suivant mentionne que tout citoyen dispose du droit d’accès et d’obtention des informations, documents, statistiques et celui de leur circulation et que l'exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la vie privée, aux droits d'autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la sécurité nationale.



Les citoyens peuvent présenter des pétitions



L’article 77 stipule que tout citoyen a le droit de présenter à l’administration, individuellement ou collectivement, des pétitions aux fins d’exposer des questions d’intérêt général ou des atteintes à ses droits fondamentaux. L’administration concernée doit informer les pétitionnaires, dans un délai raisonnable, des suites réservées à leurs demandes. L’article 88 stipule que la durée du mandat présidentiel est de cinq ans et que nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ou séparés. Selon l’article 91, il nomme le Premier ministre ou le chef du Gouvernement, selon le cas, et met fin à ses fonctions. L’article 103 stipule que le Gouvernement est dirigé par un Premier ministre lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité présidentielle et par un chef du Gouvernement lorsqu’il résulte une majorité parlementaire. En matière de justice, l’article 172 stipule que le juge du siège est inamovible, sauf dans les conditions fixées par la Constitution. En outre, le juge ne peut être révoqué, ni faire l’objet de suspension ou de cessation de fonction, ni d’une sanction disciplinaire, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sauf dans les cas fixés par la loi et conformément aux garanties qu’elle lui accorde et en vertu d’une décision motivée du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le juge saisit le Conseil Supérieur de la Magistrature chaque fois qu’il estime qu’il y a atteinte à son indépendance. L’Etat protège le magistrat et le met à l’abri des besoins.

L’article 183 stipule que la Haute Cour de l'Etat connaît des actes pouvant être qualifiés de haute trahison commis par le Président de la République durant son mandat et connaît également des crimes et délits commis par le Premier ministre et le chef du Gouvernement, durant l’exercice de leurs fonctions.



La Cour constitutionnelle est une institution indépendante



L’article 185 stipule que la Cour constitutionnelle est une institution indépendante chargée d’assurer le respect de la Constitution et elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Selon l’article 191, elle examine les recours relatifs aux résultats provisoires des élections présidentielles, des élections législatives et du référendum et proclame les résultats définitifs de toutes ces opérations. Quant à la Cour des comptes, l’article 199 stipule qu’elle est une institution supérieure de contrôle du patrimoine et des fonds publics chargée du contrôle a posteriori des finances de l’Etat, des collectivités locales, des services publics, ainsi que des capitaux marchands de l’Etat.



ANIE : larges missions



L’article 200 constitutionnalise l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) dont les membres ne doivent être affiliés à aucun parti politique. L’article 202 mentionne qu’elle a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer et de superviser les élections présidentielles, législatives, locales, ainsi que les opérations de référendum. Elle exerce ses missions sur les opérations d’inscription sur les listes électorales et leur révision, ainsi que les opérations de préparation de l’opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur.

L’autre institution à être constitutionnalisée par l’article 205 est la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption qui a pour mission d’élaborer la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et veiller à son exécution et son suivi.

Elle collecte et traite l’information relative à son domaine de compétence et la met à la disposition des organes concernés. Elle saisit la Cour des comptes et l’autorité judiciaire compétente chaque fois qu’elle constate qu’il y a infraction et enjoint, le cas échéant, des injonctions aux institutions et organes concernés comme elle contribue au renforcement des capacités de la société civile et des autres acteurs engagés dans la lutte contre la corruption.

La Constitution traite aussi des organes consultatifs comme c’est le cas pour le Haut conseil islamique et le Haut conseil de sécurité ou encore le Conseil national économique, social et environnemental et le Conseil national des droits de l'homme.

Un Observatoire national de la société civile est aussi créé et il est un organe consultatif placé auprès du président de la République.

Le Conseil supérieur de la jeunesse, le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies et l’Académie algérienne des sciences et des technologies sont d’autres organes créés.

Ahmed Mesbah