Révision de la Constitution : édifier une Algérie nouvelle

Le projet de révision de la Constitution est publié au Journal officiel numéro 54. Le texte est annexé au décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour le référendum relatif au projet de révision de la Constitution.

Dans son article 9, il est mentionné que le peuple se donne des institutions ayant pour finalité, entre autres, la promotion de la justice sociale et la garantie de la transparence dans la gestion des affaires publiques ainsi que l’'élimination des disparités régionales en matière de développement.

A ceci s’ajoutent l'encouragement de la construction d'une économie diversifiée mettant en valeur toutes les potentialités naturelles, humaines et scientifiques du pays ainsi que la protection de l'économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, de corruption, de trafic illicite, d'abus, d'accaparement ou de confiscation illégitime ou de fuites de capitaux. L’article 10 stipule que l’Etat veille à promouvoir le rôle de la société civile en vue de sa participation à la gestion des affaires publiques.

Quant à l’article 16, il mentionne que l'Etat est fondé sur les principes de la représentation démocratique, de la séparation des pouvoirs, de la garantie des droits et libertés et de justice sociale. L'Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté du peuple et s'exerce le contrôle de l'action des pouvoirs publics en ajoutant que l'Etat encourage la démocratie participative au niveau des collectivités locales, notamment à travers la société civile.



L’Algérie peut participer au maintien de la paix



L’article 31 stipule que l'Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d'autres peuples et qu’elle s'efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques. L’Algérie peut, dans le cadre du respect des principes et objectifs des Nations Unies, de l’Union Africaine et de la Ligue des Etats Arabes, participer au maintien de la paix.

L’article 34 stipule qu’aucune restriction aux droits, aux libertés et aux garanties ne peut intervenir que par la loi et pour des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité, et de la protection des constantes nationales, ainsi que ceux nécessaires à la sauvegarde d’autres droits et libertés protégés par la Constitution.

En tout état de cause, ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l’essence de ces droits et libertés. Afin de garantir la sécurité juridique, l’Etat veille, dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés, à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité, est-il ajouté.