Tourisme et artisanat : promouvoir l'esprit entrepreneurial

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises, Nassim Diafat, ont signé, hier, une convention-cadre ayant pour objet de renforcer l'esprit entrepreneurial et la créativité des jeunes porteurs de projets dans le domaine du tourisme et de l’artisanat.

«Cet accord intervient dans le cadre d’une démarche collégiale et solidaire visant à la relance des activités du secteur du tourisme et l’accompagnement des jeunes porteurs de projets», a déclaré Mohamed Hamidou qui affirmé que la convention-cadre tend à encourager la création de micro-entreprises notamment dans les zones désertiques, les hauts plateaux et les zones d'ombre.

Mohamed Hamidou a mis l’accent sur la nécessité d'accompagner les artisans par l'octroi des microcrédits et le financement de leurs projets pour parvenir à la création de la richesse et des postes d'emploi permanents notamment au niveau des zones d'ombre.

«Cet accord s'inscrit dans un contexte d'encouragement à l'innovation génératrice d'esprit d'entreprise, de compétitivité et de flexibilité dans la gestion par l'utilisation des technologies modernes, l'amélioration des services et la recherche de la qualité», a-t-il dit.

Le ministre du Tourisme affirme que son département œuvre à rendre la destination Algérie plus attractive. Une stratégie a été mise en place à même de promouvoir l’artisanat et disposer d’une industrie de qualité pour couvrir les marchés locaux et se positionner à l’international dans un environnement concurrentiel.

De son côté, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises, Nassim Diafat, a fait savoir que cette convention constitue une opportunité qui met en évidence la coordination et la complémentarité entre tous les secteurs en vue de relancer l’économie nationale.

M. Diafat a indiqué que le but est de fournir toutes les facilités, le soutien et l’accompagnement à des dizaines de milliers de projets émergents qui attendent d'être réalisés sur le terrain en fournissant des conseils, des directives et en étudiant rapidement les dossiers soumis. Par ailleurs, il a annoncé la création prochaine d’une agence dédiée exclusivement aux micro-entreprises comme mesure d’accompagnement devant permettre à ces entités de confirmer leurs compétences sur le terrain et participer à la consolidation de l’économie du pays.

Le ministre délégué a affirmé que le dispositif ANSEJ sera revu dans le cadre d'une nouvelle stratégie visant à réaliser une approche économique dans le domaine entrepreneurial, conformément aux exigences du marché et du contexte économique. Il a ajouté que le changement concernera en particulier les domaines de la formation, des mesures d'accompagnement et des procédures de financement des projets dans le but de garantir les meilleures conditions de réussite à la micro-entreprise et de garantir sa pérennité.

Le ministre délégué a précisé que le plan de travail du gouvernement a pour but de créer de la richesse et des postes d’emploi, estimant qu’il serait préférable que les ministères travaillent conjointement pour réaliser les objectifs tracés.

L’accord permettra aux PME de l’artisanat de faire connaître leurs produits et de pouvoir les écouler par le biais d’une stratégie de marketing efficiente.

Sarah Benali Cherif