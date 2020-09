Sétif : Renforcer les mesures préventives

Dans une wilaya où la situation épidémiologique est marquée aujourd’hui par une accalmie qui rassure de plus en plus les citoyens mais n’autorise aucun relâchement dans la mise en œuvre constante et le strict respect des mesures tendant à lutter contre le virus, le wali de Sétif, Kamel Abla, qui a présidé jeudi dernier une rencontre élargie du comité scientifique de prévention et de lutte contre cette pandémie a rendu un vibrant hommage à toutes les composantes du corps médical, paramédical, des services de sécurité et autres agents directement impliqués aux premiers rangs dans la lutte contre cette pandémie.

Le wali insiste particulièrement sur la nécessité de préserver ces acquis, veiller au strict respect des mesures préventives et la mise en œuvre constante des gestes barrières à la veille notamment d’étapes importantes à venir comme les rentrées sociale, scolaire, universitaire et de la formation professionnelle. En juin dernier, il y a eu une augmentation du nombre de lits et l’ouverture de consultations externes avec quatre laboratoires PCR et la réalisation de plus de 10.000 tests ce qui se traduit par une nette réduction du nombre de lits dédiés au Covid, soit 456 sur les 906 enregistrés au niveau des 9 hôpitaux de la wilaya. Les lits de réanimation n’accueillant qu’une moyenne de deux cas par semaine, indique Salim Raguem, le directeur de la santé et de la population.

Le wali dira la nécessité de poursuivre les actions de prévention et de sensibilisation en mettant l’accent sur les volets importants inhérents au nettoiement et à la désinfection constante des lieux publics.

Il prend acte des résultats positifs enregistrés et sera sans concession sur le respect sans faille du protocole sanitaire et appelle à la redynamisation des comités et bureaux communaux d’hygiène. Il fait état de sa pleine disponibilité à prêter l’aide nécessaire et dégager les moyens nécessaires.

Comme il ordonne le recensement des salles de soins implantées sur le territoire de cette wilaya et leur réhabilitation à l’effet de leur permettre d’offrir au citoyen un service public de qualité. Il s’agit également d’assurer la coordination nécessaire avec les chefs de daïra pour l’ouverture et l’équipement de locaux à usage sanitaire.

Le wali a décidé de la mise en place d’une cellule chargée du suivi des actions de désinfection et une autre agissant dans ce même contexte au niveau des grandes entreprises.

Instruction sera également donnée à la directrice de l’action sociale de prendre en charge des familles impactées par la Covid et d’en assurer le recensement à l’approche de la rentrée scolaire.

F. Zoghbi