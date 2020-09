Le ministre de la santé à Alger : Dynamiser les services des urgences et de proximité

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a déclaré, hier à Alger, qu’un nouveau souffle sera conféré aux services des urgences médicales des établissements sanitaires hospitaliers et de proximité à travers le pays.

L’opération entre dans le cadre de la nouvelle stratégie du ministère pour la réforme des hôpitaux de manière à assurer au citoyen des prestations de santé de proximité de qualité.

Le ministre a inspecté les services d'urgences médicales chirurgicales des CHU Mustapha-Bacha et Nafissa-Hamoud. Il était accompagné du ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière, Ismail Mesbah, et du wali d'Alger, Youcef Chorfa.

Le service des urgences médicales chirurgicales de l'hôpital Mustapha-Bacha a été transféré dans un département plus spacieux et celui du Centre hospitalier d'Hussein Dey a été transféré à l'extérieur de l'établissement pour réduire la pression sur ces deux établissements. L’opération sera élargie aux autres établissements hospitalo-universitaires et de proximité d’Alger mais aussi à travers le territoire national.

Le service des urgences de Mustapha- Bacha sera bientôt prêt. Le ministre de la Santé a donné des instructions pour que le service des urgences puisse avoir une entrée autonome pour que le passage ne soit pas encombré.

Le nouveau service des urgences médicales chirurgicales du CHU d'Hussein Dey a été mis en service. Le wali d’Alger, Youcef Chorfa, a fait savoir qu’«un nouveau plan sanitaire est en train de se concrétiser sur le terrain», indiquant que certains centres de santé ont bénéficié de rénovations et d’extension, dont le but de «réduire la pression sur les services» comme c’est le cas de l’hôpital Mustapha-Bacha qui a bénéficié d’un plan d’aménagement des urgences médico-chirurgicales et d’un centre de tri-urgences primaires. Ce projet qui s’étale sur 868 m², comporte trois étages et le taux d’avancement des travaux est très avancé.

Il se compose entre autres, d’une salle d’observation, d’une salle de soins, d’une salle de déchoquage, de chambres de médecins, d’une pharmacie, d’un espace de détente commun.

Le wali a promis «qu’un nombre important de centres de santé de proximité vont bénéficier d’un plan de restauration, de rénovation et d’extension». Il a indiqué que «la mise en œuvre de ces projets va réduire la pression sur les CHU» et ce, une fois ces services dotés de moyens humains.

Hichem Hamza

---------------------------------

La situation épidémiologique est stable

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a déclaré que la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) est stable dans le pays et ce «grâce à tous les personnels de santé et les citoyens conscients de la gravité de la pandémie». Après avoir indiqué que certains pays méditerranéens sont confrontés à une 2e vague du coronavirus, M. Benbouzid a mis en garde contre «tout comportement ou négligence qui pourrait nous faire revenir au point de départ», indiquant que «certains pays qui vantaient leur secteur de la santé souffrent aujourd’hui». Pour ceux qui doutent des chiffres présentés par le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, le ministre de la Santé les a invités à se rendre dans les hôpitaux. Ils peuvent constater que la pression a baissé par rapport à la situation qui prévalait auparavant», précisant que le nombre de contaminés baisse de plus en plus», appelant les citoyens à «préserver les acquis».

H. H.