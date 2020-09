Fln : Mohamed Alioui appelle à une participation massive

Le membre du bureau politique du Front de libération nationale (FLN), Mohamed Alioui, a lancé un appel, hier à partir de Chlef, pour une participation massive des citoyens au référendum sur la révision constitutionnelle, prévu le 1er novembre prochain.

«Les militants et citoyens sont appelés à participer massivement au référendum du 1er novembre relatif au projet de révision constitutionnelle, en vue de donner une leçon aux ennemis de la Nation, et édifier, main dans la main, une nouvelle Algérie», a déclaré Alioui lors d’une rencontre l’ayant réunie avec les militants du parti au niveau de la kasma de Chettia, à 7 km au nord de Chlef.

Il a estimé, en outre, que la coïncidence de la date de ce référendum populaire avec l’anniversaire de la Révolution du 1er novembre «est dotée d’un forte symbolique historique».

«C’est une date qui va consacrer une autre Révolution dans la nouvelle Algérie», a-t-il soutenu, considérant que le pays est à «une étape de clarification des visions concernant le projet de révision constitutionnelle, d’autant plus qu’il s’agit de la Loi suprême du pays», a-t-il observé.

M. Alioui a fait part, à ce propos, d’une série de rencontres initiées, par le FLN, «pour expliciter aux citoyens le contenu de ce projet de révision constitutionnelle».

Sur un autre plan, le membre du bureau politique du FLN s’est félicité de la restitution des crânes des chouhada de la résistance populaire en Algérie, estimant que cette opération qui «sauvegarde l’histoire de l’Algérie et les sacrifices de ses enfants» est «une preuve que chacun à son dû dans la nouvelle Algérie».

Cette première rencontre du genre organisée après le renouvellement de la direction du parti du FLN, a abordé de nombreux points d’organisation relatifs aux mouhafadas et kasmas du parti à Chlef.