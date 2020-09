Associations et organisations : Le temps de la mobilisation

Des associations et organisations de la société civile ont exprimé, à El Moudjahid, leur disponibilité à s'engager dans la campagne de sensibilisation et d’explication des articles de la Constitution présentée au référendum populaire le 1er novembre prochain.

En effet, le président de l'Association algérienne pour l'environnement et la citoyenneté, Sofiane Affane, a fait savoir qu'un programme qui prévoit des réunions régionales pour les chefs de bureaux de wilayas, a été lancé vendredi dernier.

L'accent sera mis, lors de ces réunions, précise notre interlocuteur, sur «l'aspect de la citoyenneté et la participation des jeunes à la vie publique».

Il a estimé qu'il est un devoir national d'œuvrer à consacrer le devoir de citoyenneté, d'autant plus que le référendum coïncide avec le 1er novembre. Des rencontres seront organisées pour débattre toutes les questions qui concernent les jeunes, l'environnement la liberté de la presse et la société civile.

Sofiane Affane a exprimé son souhait de voir les lois organiques telles que la loi relative aux élections répondre aux aspirations du peuple, et que la nouvelle Constitution apportera les solutions aux problèmes quotidiens des citoyens en ce qui concerne notamment l’amélioration des conditions de vie dans toutes les régions du pays. Le travail sera, selon notre interlocuteur, axé sur l’explication des articles de la Constitution et sur l'importance de participer au référendum car, dira-t-il, «la Constitution est la pierre angulaire de la construction d’un l'Etat d’institutions».

De son côté, Riadh Tanka, président de l'Union nationale des jeunes investisseurs, a déclaré que son organisation s’attellera à sensibiliser la jeunesse et les citoyens en général quant à l'importance de participer au référendum sur l’amendement de la Constitution.

«Cela découle de notre mission en tant que société civile à laquelle le président de la République accorde une grande importance», a-t-il précisé.

Il dira également que le travail de sensibilisation doit être accompagné de tous les moyens logistiques et humains pour que la campagne réussisse.

Il a ajouté que son organisation compte sur la mobilisation et la sensibilisation à travers des dépliants qui seront distribués dans tous les lieux publics, avec une participation aux rencontres et débats organisés par les médias et les réseaux sociaux.

Pour sa part, le président de l'Organisation nationale des entreprises et de l'artisanat, Mustapha Robaine, a estimé que son organisation fait partie de la société civile et que ses membres sont des citoyens avec des droits et des devoirs, de même que le référendum constitue un devoir national.

Robaine a souligné que son organisation a entamé les préparatifs pour l’organisation des forums et des rencontres dans toutes les wilayas pour rapprocher les points de vue et ouvrir un débat élargi afin d’expliquer les articles de la Constitution au public, dans le but de convaincre les citoyens de participer massivement au référendum.

Robaine a affirmé que son organisation veillera à ce que les engagements du président de la République soient concrétisés sur le terrain tout en s’engageant à expliquer les articles de la Constitution de manière correcte, sans s’interférer dans le choix des citoyens lors du vote.

Salima Ettouahria