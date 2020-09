Intervention de l'ANP en dehors des frontières : Un socle légal

Le projet de révision de la Constitution comprend une série de propositions dont la constitutionnalisation de l'intervention de l’Armée nationale populaire (ANP) hors des frontières du pays pour participer aux efforts de maintien de la paix aux niveaux régional et international.

Spécialiste des questions de sécurité et de défense en Algérie et la région MENA, Akram Kharief explique que la proposition de la nouvelle Constitution, relative au déploiement de l’armée algérienne à l’étranger, ne remet nullement en cause «le principe fondamental de non-ingérence» dans les affaires internes d’autres États.

M. Kharief fait savoir que l’envoi de troupes de l’Armée nationale populaire en dehors les frontières nationales, fait partie des prérogatives du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. L'expert rappelle que le projet de révision de la Constitution indique dans son article 31 que «l’Algérie peut, dans le cadre des Nations unies, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes, et dans le plein respect de leurs principes et objectifs, participer à des opérations de maintien et de restauration de la paix», et de préciser que l'amendement donne le pouvoir au président de la République «d’envoyer des unités de l’armée à l’étranger après vote de la majorité du Parlement par les deux tiers de ses membres» selon l’article 95.

M. Kharief exprime sa satisfaction quant au débat et discussions sur cette proposition, et explique la «constitutionnalisation de la participation de l’Algérie à la restauration de la paix dans la région dans le cadre d'accords bilatéraux de pays concernés». Sous cette condition, «le principe de non-ingérence dans les affaires internes des autres Etats, ne sera pas remis en cause» a-t-il ajouté. Evoquant une situation géopolitique explosive dans le proche voisinage de l’Algérie, l'expert indique que «la défense des intérêts stratégiques du pays dicte la nouvelle donne, mais ne signifie pas une entorse au principe qui caractérise la diplomatie algérienne à savoir la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, le rejet du recours à la guerre, ainsi que la résolution des conflits et des différends internationaux par des moyens pacifiques, conformément à la légalité internationale à travers les organismes internationaux et régionaux».

M. Kharief note «une tendance à la privatisation des actions militaires et le recours aux sociétés et à la sous-traitance en matière de sécurité en dehors des frontières, notamment pour les questions de renseignement, de surveillance et de contrôle».

Contrairement aux hypothèses évoquant «la mercantilisation des services militaires et la transformation des armées en groupes de mercenaires dans une logique de guerres par procuration» M. Kharief considère que l'envoie des troupes en dehors des frontières «participe d'abord à la préservation de la sécurité et de la stabilité» eu égard notamment «d'une ouverture sur les pays africains et la résurgence de l'Algérie comme acteur incontournable dans le maintien de la paix».

L'expert souligne qu'il est important «de faire la distinction entre les opérations de maintien de la paix dans un cadre onusien bien défini, et ce qui est appelé les interventions militaires directes» qui risquent «d'entraîner l'ANP dans des conflits aux risques et dangers inutiles».

Pour le chercheur en questions sécuritaires, «la préservation des intérêts stratégiques du pays peuvent parfois pousser l'Etat, dans un contexte changeant, à engager une action en dehors de ses frontières, mais cela ne signifie pas déclarer la guerre ou participer aux conflits impliquant des belligérants étrangers». M. Kharief plaide pour «une réflexion profonde sur les transformations géo-sécuritaires environnantes» pour «une meilleure compréhension des enjeux et défis qui se posent à notre pays».

L'expert rappelle que l’Algérie a déjà envoyé par le passé l’armée hors des frontières du pays à partir des années 1970.

«En effet, l’armée algérienne a participé aux deux guerres israélo-arabes. Elle a envoyé des troupes pour le maintien de la paix sous bannière de l’ONU au Cambodge et en République Démocratique du Congo».

Tahar Kaidi