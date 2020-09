Slimane Arradj, doyen de la faculté des Sciences politiques : «Une reprise des cours dans de très bonnes conditions»

Nombreux sont les étudiants qui ont rejoint, hier, les bancs des universités ; une reprise des cours qui s’inscrit dans le cadre du parachèvement des activités pédagogiques de l’année universitaire 2019- 2020. C’est le cas notamment pour la faculté des Sciences politiques et des relations internationales où la vie estudiantine reprend son cours normal.

Le Dr Slimane Arradj, doyen de la faculté, a indiqué que cette «reprise présentielle des cours s’effectue dans de très bonnes conditions», d’autant plus que toutes les facilitations ont été garanties aux étudiants, de manière à ce que ces derniers puissent se concentrer uniquement sur les cours. Le Dr Arradj a également souligné que le retour en classe s’effectue «de manière progressive» et qu’il concerne essentiellement le suivi des travaux dirigés. Des groupes réduits à dix étudiants au maximum ont été constitués, en veillant au strict respect des mesures sanitaires imposées par la conjoncture particulière marquée par la pandémie du COVID 19. «Outre le port obligatoire des bavettes et l’utilisation fréquente du gel hydrologique qui est d’ailleurs mis à la disposition des étudiants, la distanciation physique est assurée grâce à ces groupes de dix personnes», a-t-il affirmé.

Ces mesures contribueront également à assurer une meilleure assimilation des cours et, par voie de conséquences, un meilleur rendement.

Le Dr Arradj note que «toutes les activités pédagogiques ont été relancées, de manière adaptée et conformément aux mesures barrières prises pour contrecarrer l’épidémie du coronavirus». Il note que les étudiants en fin de cycle sont aussi concernés par cette mesure de reprise présentielle progressive et que les soutenances des thèses de master et de doctorat se sont poursuivies en juin dernier.

Les soutenances ont été relancées vers la fin du mois d’août, a-t-il relevé annonçant que l’opération «se poursuit actuellement dans les meilleures conditions à huis clos, eu égard au contexte sanitaire particulier». 200 soutenances de thèses de Master ont été comptabilisées cette année au niveau de la faculté des Sciences politiques et des relations internationales.



Des conférences en ligne



Les cours dispensés sous forme de conférences sont accessibles en ligne à travers la plateforme numérique. Chaque étudiant bénéficie de l’accès à cette plateforme qui recèle l’ensemble des informations inhérentes aux activités pédagogiques.

Selon le Dr Arradj, la faculté des Sciences politiques «œuvre à être un modèle en matière d’utilisation des TIC tout au long du parcours estudiantin». Cette faculté compte aller vers l’utilisation des applications mobiles en consultant son téléphone pour connaitre tous les détails qui concernent le volet pédagogique. «Même les notes des évaluations pourront être consultables via cette application téléphonique en projet», a précisé le Dr Arradj. Il ajoute que la faculté des Sciences politiques qui regroupe près de 4.000 étudiants compte énormément sur le précieux concours des TIC pour se mettre au diapason des nouvelles technologies. «Après les cours en ligne, une réflexion est à présent engagée pour des masters en ligne», déclare le Dr Arradj qui insiste sur l’appui des moyens technologiques pour la formation universitaire.

