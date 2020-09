Centre universitaire de Tamanrasset : Huit nouvelles spécialités

Huit nouvelles spécialités d’enseignement seront ouvertes au titre de la rentrée universitaire au niveau du centre universitaire de Tamanrasset (CU), a-t-on appris des responsables de cette institution de l’enseignement supérieur.

Il s'agit de l’introduction, dans le système Licence et Master, des filières de finances et comptabilité, organisations en sciences politiques (Licence), vestiges préhistoriques, psychopédagogie, langue anglaise, tourisme et archéologie, Droit administratif et orthophonie (Master), a précisé le recteur du CU, Abdelghani Choucha. Le même responsable a fait état de la sortie cette saison de 1.622 promus, dont 1.035 étudiants en licence et 587 en Master, en plus de la réception cette année de 2.380 nouveaux inscrits, devant porter l’effectif estudiantin global à 8.800 étudiants au niveau du CU, encadrés par 228 enseignants.

Cette structure universitaire sera renforcée, en outre, par l’acquisition de nouveaux équipements pédagogiques pour les travaux pratiques et l’accompagnement de la formation qualitative des étudiants.

Les examens trimestriels des différentes filières se déroulent actuellement dans le strict respect du protocole sanitaire dans le cadre des mesures préventives contre la Covid-19, a fait savoir M. Choucha.