Reprise des activités pédagogiques à l’université Oran 2 : Sous de strictes mesures de prévention

L’université d’Oran 2 Mohamed-Benahmed a lancé, hier, la seconde phase de la reprise des activités pédagogiques en présentiel, avec de «strictes mesures» de prévention contre la Covid-19, a indiqué la chargée de communication de cet établissement. Cette seconde phase de reprise, impliquant la présence physique des étudiants, pour faire des révisions et passer les examens, se fera par vagues, de manière graduelle, pour pouvoir gérer les flux des étudiants, a expliqué Mme Nadia Benachour.

La première phase de reprise, entamé le 23 août a permis aux étudiants de suivre leurs cours à distance, via la plateforme «Moodle», alors que cette deuxième phase consiste à préparer et passer les examens de rattrapage, avec la présence physique des étudiants, pour clôturer l’année 2019/2020, a-t-elle indiqué. Pour garantir le respect du protocole sanitaire établi par la tutelle, l’université d’Oran 2 impose une série de mesures, comme l’accueil des étudiants par groupe avec distanciation physique, la prise de température frontale à l’entrée des salles, la mise à disposition du gel hydroalcoolique pour tout le monde, la mise en place de poste de lavage de mains à proximité des amphis... Le nombre effectif des étudiants sur place sera réduit de tiers de l'effectif, ce qui permettra la maîtrise des flux estudiantins sur le campus et qui donnera approximativement 10.000 étudiants au lieu des 25.000 en temps normal, a-t-elle encore fait savoir.