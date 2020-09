Bejaia : La Drogue, un fléau social qui s’amplifie

La drogue a pris du jour au lendemain une proportion alarmante qui ronge une frange de la population et qui cause un énorme effet négatif sur les comportements et la santé des citoyens. Kif, psychotropes et autres produits sont fréquemment consommés par des personnes de différents âges et sexe.

Un fléau social qui touche les jeunes par un simple geste, en allumant un joint, en avalant un comprimé psychotrope calmant les effets nerveux ou en snifant un tube de colle forte. Après que la cigarette et le tabac à chiquer se sont répandus comme une traînée de poudre à travers les collèges, lycées et universités et où les consommations se généralisent au quotidien, la drogue est apparue peu à peu et a pris des proportions alarmantes chez une frange de jeunes garçons et filles, comme elle touche d’autres catégories de citoyens, chômeurs, délinquants et même les sportifs.

Un produit très dangereux pour la santé tout en totalisant les faits et méfaits qu’il provoque chez le consommateur. Combien de personnes arrêtées par les services de police, de gendarmerie ou de douanes étaient en procession de ces produits néfastes ? Les statistiques augmentent de jour en jour à tel point que la situation est difficilement maîtrisable et l’éradication demande beaucoup de temps, en multipliant les actions de sensibilisation. Un phénomène qui exige des actions de sensibilisation des consommateurs mais également de la répression pour les dealers et les narcotrafiquants pour mettre un frein à son évolution dans la société. La justice et les services de sécurité traitent chaque jour des affaires complexes ayant trait à la consommation ou la commercialisation illicite de la drogue.

Ce fléau s’amplifie dans la société sans distinction d’âge et de sexe. Face à cette situation les services de sécurité sont sur le qui-vive pour anéantir sa progression. Il suffit de voir les statistiques des services de sécurité pour se rendre compte que le phénomène de la drogue est omniprésent dans la société algérienne. Selon les services de police de lutte contre les stupéfiants, «la consommation de la drogue s’est amplifiée et il est plus que nécessaire de sensibiliser davantage les citoyens et surtout le milieu scolaire à travers ses trois paliers. Ainsi chaque victime du fléau de drogue qui est arrêtée en possession de n’importe quelle quantité de ce produit toxique, devient automatiquement un accusé et est traduit devant la justice».

Moussa, un lycéen, qui a déjà connu ce phénomène depuis trois années dira : «J’ai commencé cette aventure avec les jeunes du quartier rencontrés aux alentours du stade et on échangeait quelques bouffées d’un joint. Certes, la majorité des drogués sont issus d’un milieu de mauvaises fréquentations où l’alcool et la drogue se consomment facilement. Maintenant, je constate que ce fléau est la source de tous les maux familiaux et surtout il cause d’énormes préjudices au consommateur.

C’est pour cela que j’essaye toujours d’éviter ce groupe de jeunes. Dans le quartier il y a des drogués qui ne cessent de voler et d’agresser des individus chaque jour. Ce sont des récidivistes dont certains on fait plusieurs fois la prison.» Par ailleurs, en guise de prévention, les services de santé interviennent et contribuent à la lutte de ce phénomène. La société civile a une part de responsabilité et doit impérativement et dans l’urgence prêter main forte à toutes les actions menées pour éradiquer ce fléau qui effrite la société. Le fléau de drogue doit être encore combattu efficacement et sans relâche par les services de sécurité au niveau des frontières où la contrebande introduit des quantités énormes qui sont ensuite acheminées vers l’intérieur du pays et commercialisées par des groupes de narcotrafiquants.

