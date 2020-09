Maroc : plus de 1.100 foyers actifs

1.121 foyers actifs de coronavirus ont été enregistrés jusqu'au 16 septembre au Maroc, a indiqué le ministère marocain de la Santé, notant que la situation épidémiologique au royaume est montée en flèche lors des dernières semaines.

«La majorité des foyers enregistrés au Maroc, dont le nombre a atteint 1.121 jusqu'au 16 septembre, sont professionnels et familiaux», a précisé jeudi le ministre de la Santé marocain, Khalid Ait Taleb.

Il a rappelé que jusqu'à la mi-juin, moins de 8.000 cas d'infection au coronavirus ont été recensés, tandis que le nombre des décès avait atteint 200 et le nombre des cas critiques s'est stabilisé autour de 60, expliquant que le rebond des cas a été enregistré après que le Maroc est passé à la 3e phase du déconfinement.

«La situation est préoccupante», a-t-il dit. «Nous nous efforçons de contrôler efficacement la situation et empêcher la propagation de la pandémie», a-t-il ajouté.