Inde : Les écoles de Delhi fermées jusqu'au 5 octobre

Le gouvernement local de Delhi a annoncé vendredi que toutes les écoles de la capitale indienne resteraient fermées jusqu'au 5 octobre, en raison de la persistance de la crise sanitaire de Covid-19.

L'annonce a mis fin aux spéculations sur une éventuelle réouverture partielle des écoles de Delhi à partir du 21 septembre. Les directives publiées le 30 août par le ministère de l'Intérieur ont indiqué que les écoles continueraient à rester fermées jusqu'au 30 septembre, notant, par ailleurs, que les élèves des classes 9 à 12 peuvent être autorisés à rejoindre les bancs des écoles situées en dehors des zones à risques. «Toutes les écoles resteront fermées jusqu'au 5 octobre. Cependant, les cours en ligne sont toujours autorisés et les chefs d’établissement peuvent faire appel aux enseignants selon les besoins, pour assurer le bon déroulement des cours en ligne», a relevé la Direction de l'éducation du gouvernement de Delhi. Un haut responsable du département de l'éducation du gouvernement de Delhi a indiqué à la presse que la décision avait été prise après avoir examiné la situation de Covid-19 dans la capitale indienne.

«Le ministère de l’Education a également pris connaissance des avis des parents d’élèves des écoles publiques et privées dont la majorité ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école pour le moment. Nous avons examiné la situation et conclu qu'il n'est pas approprié pour les élèves de se rendre aux écoles pendant encore quelques semaines», a déclaré le responsable indien.

Les écoles et universités à travers le pays ont été fermées depuis le 16 mars dernier en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.