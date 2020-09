La vice-secrétaire générale de l'ONU : « Lutter ensemble contre à la pandémie »

La vice-secrétaire générale des Nations unies, Amina Mohammed, a exhorté jeudi les principaux pays du monde à travailler ensemble contre la pandémie du nouveau coronavirus.

«Le plus important est de maintenir le dialogue. Ce qui s'est passé avec les grandes puissances et toutes ces tensions, c'est qu'en fait on rate l'occasion de pouvoir affronter cette pandémie de front avec tout le monde sur le pont», a-t-elle déclaré à des journalistes, ajoutant : «Ça nous a vraiment fait régresser.»

De façon notable, les Etats-Unis, au plus fort de la pandémie, ont cessé de financer l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et s'en sont retirés, alors que cette dernière guide la réponse globale à donner au COVID-19, Washington accusant même l'agence onusienne de faire du mauvais travail.

Certaines personnalités américaines de haut rang ont également cherché à instrumentaliser la pandémie en parlant à plusieurs reprises de «virus de la Chine», malgré les appels dans le monde contre la stigmatisation de la maladie, ainsi que les solides efforts de la Chine pour en contenir la propagation.

«Avec ce qui se passe sur la scène mondiale, nous devons continuer à combler le fossé entre ce qui est une malheureuse réalité et ce qui doit être fait pour que tous nos pouvoirs s'unissent pour faire le travail», a conclu Mme Mohammed.