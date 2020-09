Coronavirus : les contaminations ont accéléré cette semaine dans le monde

Les contaminations par le nouveau coronavirus ont nettement accéléré dans le monde au cours des sept derniers jours, en particulier en Europe.

Indicateur important, le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec des pincettes, les politiques de tests différant d'un pays à l'autre.

Après des semaines de stabilisation, la pandémie a accéléré nettement cette semaine, avec 286.000 nouveaux cas enregistrés par jour dans le monde, soit 8% de plus que la semaine précédente.

Comme les dernières semaines, c'est en Europe que le rythme des contaminations accélère le plus (+16% par rapport à la semaine précédente). Le nombre de nouveaux cas quotidiens y a triplé depuis début juillet (47.300 cette semaine, contre environ 15.000).

La tendance est également à l'accélération au Moyen-Orient (+13%), aux Etats-Unis/Canada (+11%), en Asie (+7%) et en Amérique latine/Caraïbes (+3%). Elle décélère en revanche en Océanie (-20%), et en Afrique (-7%). La pandémie a fait au moins 946.727 morts dans le monde depuis fin décembre, pour plus de 30,2 millions de contaminations confirmées. Les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé avec au moins 197.655 morts. Viennent ensuite le Brésil (134.935 morts), l'Inde (84.372), le Mexique (72.179) et le Royaume-Uni (41.705).