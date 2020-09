Investissement à Sétif : Lever les lourdeurs bureaucratiques

Ecouter, orienter et accompagner dans la transparence les investisseurs et les jeunes porteurs de projets sont les principales missions dévolues à la cellule de wilaya qui a été installée jeudi au siège de la wilaya par le wali de Sétif, Kamel Abla, à l’effet de booster la dynamique économique dans cette wilaya et encourager les investissements générateurs de richesses et d’emplois.

Cette action s’inscrit dans le juste prolongement des instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et les directives du Premier ministre Abdelaziz Djerrad, lors de la dernière rencontre walis-gouvernement.

La cellule est composée des directeurs du conseil exécutif directement impliqués dans cette nouvelle feuille de route, à l’instar de ceux de l’industrie, des domaines, de l’énergie, de la conservation foncière, de l’urbanisme et de la construction, du tourisme, de l’environnement, des travaux publics, des ressources en eau. Elle est consolidée par des responsables de l’ANDI, l’ANIREF, l’URBAS, et les présidents de chambres du commerce et de l’industrie, de l’agriculture et de l’artisanat.

Une cellule, dira le wali, qui reste «ouverte à toutes les compétences, et au sein de laquelle chaque directeur de secteur sera l’avocat de l’investisseur vis-à-vis de ses pairs et de l’administration d’une manière générale pour alléger les contraintes que rencontrent ces investisseurs. Il s’agira de lutter contre toutes les lourdeurs et d’agir dans une démarche qui favorise la transparence dans les procédures et une écoute constante de ces investisseurs et jeunes porteurs de projets.

Le premier responsable de cette wilaya, qui rappelle les recommandations émises lors de la dernière réunion walis-gouvernement, souligne que cette stratégie du Président de la République, devra nécessairement consacrer aussi une place importante à l’accompagnement des jeunes porteurs de projets. Il établit, à la lumière des recommandations et des directives gouvernementales, la nécessité d’alléger des procédures, faire dans la transparence et être toujours proche de l’investisseur en mobilisant l’administration et en luttant sans relâche contre la bureaucratie.

Aux directeurs du conseil exécutif, il demandera d’établir chacun dans son secteur un audit, d’identifier toutes les contraintes qui se posent à l’investissement et de dégager un espace hebdomadaire destiné à la réception et à l’écoute des investisseurs et jeunes porteurs de projets. Les contraintes sont liées au foncier industriel, au permis de construire et aux agréments. «Lorsque nous attribuons un terrain, il faut s’assurer que cet espace n’est soumis à aucune contrainte. Nous devons faire appel aux compétences à chaque fois que la nécessité s’impose pour permettre aux porteurs de projets et d’une manière générale aux investisseurs de réaliser leurs projets avec tout ce que cela induit comme effets positifs et impulser cette dynamique économique qui est là», ajoute le wali, qui souligne que « ,Sétif est connue pour être un pôle économique par excellence et a besoin de cette dynamique». Une cellule qui constituera aussi une force de proposition pour répondre favorablement aux attentes et préoccupations de l’investissement, souligne le wali.

F. Zoghbi